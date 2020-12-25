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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Исследование: Россия заняла третье место в мире по количеству камер видеонаблюдения
Россия заняла третье место в мире по количеству камер видеонаблюдения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование рынка облачного видеонаблюдения и видеоаналитики TelecomDaily.
Всего в России, по подсчетам аналитиков, 13,5 млн камер, или 93,2 штуки на каждую тысячу человек. Больше половины из них (58,7%) установили коммерческие организации для предотвращения краж и других преступлений, 32,8% — госорганизации, 8,5% — физлица.
В этом рейтинге первое место занимает Китай (около 200 млн камер). За ним следуют США с 50 млн камер.
Система видеонаблюдения есть, в частности, в Москве. Она появилась в столице в 2013 году. Прошлой весной столичные власти стали обсуждать установку в столице камер с функцией распознавания лиц. Этой весной, когда в Москве действовал режим самоизоляции, ее использовали в том числе для выявления нарушителей, граждане получили десятки тысяч штрафов, в некоторых случаях — по ошибке.
Теги:em, россия, камеры наблюдения, видеонаблюдение
Обвинение запросило для футболиста Широкова 1 год и 10 месяцев ограничения свободы за избиение арбитра
Прокуратура попросила приговорить бывшего футболиста сборной России Романа Широкова к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов потерпевшего Александр Островский.
Широкову вменяется умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК). Островский добавил, что гражданский иск суд удовлетворил частично, обязав Широкова выплатить 150 тысяч рублей потерпевшей стороне. Данченков требовал взыскать с футболиста 500 тысяч.
Широков избил Данченкова в августе во время любительской встречи в рамках турнира «Московский Кубок Селебрити». Поводом стало неназначение судьей пенальти. Впоследствии Широков извинился перед Данченковым.