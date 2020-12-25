Исследование: Россия заняла третье место в мире по количеству камер видеонаблюдения

Россия заняла третье место в мире по количеству камер видеонаблюдения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование рынка облачного видеонаблюдения и видеоаналитики TelecomDaily.

Всего в России, по подсчетам аналитиков, 13,5 млн камер, или 93,2 штуки на каждую тысячу человек. Больше половины из них (58,7%) установили коммерческие организации для предотвращения краж и других преступлений, 32,8% — госорганизации, 8,5% — физлица.

В этом рейтинге первое место занимает Китай (около 200 млн камер). За ним следуют США с 50 млн камер.

Система видеонаблюдения есть, в частности, в Москве. Она появилась в столице в 2013 году. Прошлой весной столичные власти стали обсуждать установку в столице камер с функцией распознавания лиц. Этой весной, когда в Москве действовал режим самоизоляции, ее использовали в том числе для выявления нарушителей, граждане получили десятки тысяч штрафов, в некоторых случаях — по ошибке.