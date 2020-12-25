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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Обвинение запросило для футболиста Широкова 1 год и 10 месяцев ограничения свободы за избиение арбитра

Общество7

7
 

Прокуратура попросила приговорить бывшего футболиста сборной России Романа Широкова к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов потерпевшего Александр Островский.

Широкову вменяется умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК). Островский добавил, что гражданский иск суд удовлетворил частично, обязав Широкова выплатить 150 тысяч рублей потерпевшей стороне. Данченков требовал взыскать с футболиста 500 тысяч. 

Широков избил Данченкова в августе во время любительской встречи в рамках турнира «Московский Кубок Селебрити». Поводом стало неназначение судьей пенальти. Впоследствии Широков извинился перед Данченковым.

Теги:
прокуратура, суды, широков, em

В России за последние сутки выявили 29 018 новых случаев COVID-19

Общество228

228
 

В России за сутки зафиксировали 29 018 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 24 декабря, за сутки во всей стране выявили 29 935 новых случаев COVID.

В Москве суточный прирост составил 7 315 заболевших, в Петербурге — 3 751, в Подмосковье — 1 576, а в Нижегородской и Псковской областях — 505 и 416 соответственно. В Московской области этот показатель стал рекордным за время пандемии.

Умерли от инфекции по России за прошедшие сутки 563 человека, общее число скончавшихся достигло 54 659. Выздоровели в стране 2 398 254 пациента, из них 27 397 — за сутки.

По общему числу выявленных случаев Россия занимает четвертое место в мире (2 992 706). По данным университета Хопкинса, ее обгоняют США (18 654 395), Индия (10 146 845) и Бразилия (7 423 945).

Теги:
em, коронавирус, россия
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