Обвинение запросило для футболиста Широкова 1 год и 10 месяцев ограничения свободы за избиение арбитра

Прокуратура попросила приговорить бывшего футболиста сборной России Романа Широкова к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов потерпевшего Александр Островский.

Широкову вменяется умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК). Островский добавил, что гражданский иск суд удовлетворил частично, обязав Широкова выплатить 150 тысяч рублей потерпевшей стороне. Данченков требовал взыскать с футболиста 500 тысяч.

Широков избил Данченкова в августе во время любительской встречи в рамках турнира «Московский Кубок Селебрити». Поводом стало неназначение судьей пенальти. Впоследствии Широков извинился перед Данченковым.