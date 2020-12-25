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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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В России за последние сутки выявили 29 018 новых случаев COVID-19

Общество90

90
 

В России за сутки зафиксировали 29 018 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 24 декабря, за сутки во всей стране выявили 29 935 новых случаев COVID.

В Москве суточный прирост составил 7 315 заболевших, в Петербурге — 3 751, в Подмосковье — 1 576, а в Нижегородской и Псковской областях — 505 и 416 соответственно. В Московской области этот показатель стал рекордным за время пандемии.

Умерли от инфекции по России за прошедшие сутки 563 человека, общее число скончавшихся достигло 54 659. Выздоровели в стране 2 398 254 пациента, из них 27 397 — за сутки.

По общему числу выявленных случаев Россия занимает четвертое место в мире (2 992 706). По данным университета Хопкинса, ее обгоняют США (18 654 395), Индия (10 146 845) и Бразилия (7 423 945).

Теги:
em, коронавирус, россия

Экс-преподаватель РГПУ имени Герцена подал иск о защите чести и достоинства к журналистке «Холода»

Общество201

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Бывший преподаватель РГПУ имени Герцена и Петербургского института иудаики Александр Кобринский подал иск о защите чести и достоинства к журналистке издания «Холод» Софье Вольяновой. На заявление, поступившее 21 декабря в Петроградский районный суд Петербурга, обратила внимание «Медиазона».

«Мы в курсе, что Александр Кобринский подал гражданский иск в суд. Суть претензий нам неизвестна», — сообщил изданию заместитель главреда «Холода» Михаил Зеленский.

Помимо Вольяновой, в качестве ответчика по иску выступает издание «Народные новости».

Вольянова — автора текста «Блистательный профессор», опубликованного 18 декабря. В нем утверждается, что Кобринский, «будучи профессором, неоднократно приглашал студенток в гости, угощал их алкоголем, вступал с ними в сексуальные отношения; две девушки говорят, что он якобы принуждал их к БДСМ-сессиям». Бывший преподаватель назвал информацию из текста «компроматом» и «ложью».

Теги:
суды, иск, журналисты, петербург, em
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