В России за сутки зафиксировали 29 018 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 24 декабря, за сутки во всей стране выявили 29 935 новых случаев COVID.

В Москве суточный прирост составил 7 315 заболевших, в Петербурге — 3 751, в Подмосковье — 1 576, а в Нижегородской и Псковской областях — 505 и 416 соответственно. В Московской области этот показатель стал рекордным за время пандемии.

Умерли от инфекции по России за прошедшие сутки 563 человека, общее число скончавшихся достигло 54 659. Выздоровели в стране 2 398 254 пациента, из них 27 397 — за сутки.

По общему числу выявленных случаев Россия занимает четвертое место в мире (2 992 706). По данным университета Хопкинса, ее обгоняют США (18 654 395), Индия (10 146 845) и Бразилия (7 423 945).