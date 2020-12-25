Суд признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Сроки пока не названы. Прокуратура требовала для 64-летнего Соколова 15 лет колонии строгого режима: 13 лет — за убийство, а еще два — за незаконное хранение оружия.

Соколов свою вину признал и заявил, что раскаивается в содеянном.

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета и кавалера французского ордена Почетного легиона нашли в реке рядом с набережной Мойки в Петербурге. В рюкзаке ученого нашли две женские руки и пистолет, а в его квартире — расчлененный труп Ещенко, с которой он встречался на протяжении пяти лет.

Дополняется.