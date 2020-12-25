Экс-преподаватель РГПУ имени Герцена подал иск о защите чести и достоинства к журналистке «Холода»

Бывший преподаватель РГПУ имени Герцена и Петербургского института иудаики Александр Кобринский подал иск о защите чести и достоинства к журналистке издания «Холод» Софье Вольяновой. На заявление, поступившее 21 декабря в Петроградский районный суд Петербурга, обратила внимание «Медиазона».

«Мы в курсе, что Александр Кобринский подал гражданский иск в суд. Суть претензий нам неизвестна», — сообщил изданию заместитель главреда «Холода» Михаил Зеленский.

Помимо Вольяновой, в качестве ответчика по иску выступает издание «Народные новости».

Вольянова — автора текста «Блистательный профессор», опубликованного 18 декабря. В нем утверждается, что Кобринский, «будучи профессором, неоднократно приглашал студенток в гости, угощал их алкоголем, вступал с ними в сексуальные отношения; две девушки говорят, что он якобы принуждал их к БДСМ-сессиям». Бывший преподаватель назвал информацию из текста «компроматом» и «ложью».