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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Экс-преподаватель РГПУ имени Герцена подал иск о защите чести и достоинства к журналистке «Холода»

Общество13

13
 

Бывший преподаватель РГПУ имени Герцена и Петербургского института иудаики Александр Кобринский подал иск о защите чести и достоинства к журналистке издания «Холод» Софье Вольяновой. На заявление, поступившее 21 декабря в Петроградский районный суд Петербурга, обратила внимание «Медиазона».

«Мы в курсе, что Александр Кобринский подал гражданский иск в суд. Суть претензий нам неизвестна», — сообщил изданию заместитель главреда «Холода» Михаил Зеленский.

Помимо Вольяновой, в качестве ответчика по иску выступает издание «Народные новости».

Вольянова — автора текста «Блистательный профессор», опубликованного 18 декабря. В нем утверждается, что Кобринский, «будучи профессором, неоднократно приглашал студенток в гости, угощал их алкоголем, вступал с ними в сексуальные отношения; две девушки говорят, что он якобы принуждал их к БДСМ-сессиям». Бывший преподаватель назвал информацию из текста «компроматом» и «ложью».

Теги:
суды, иск, журналисты, петербург, em

ФСБ отчиталась о задержании готовившего теракт подростка из Тамбова

Общество325

325
 

Федеральная служба безопасности объявила о предотвращении теракта в одном из зданий Тамбова и задержании 17-летнего студента колледжа, планировавшего атаку. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы. 

ФСБ утверждает, что юноша арендовал квартиру, где якобы хранил взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. По версии силовиков, взрывное устройство он собирал по инструкциям из интернета.

В СК уточнили, что молодой человек был сторонником «деструктивных субкультур». Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК).

За последний год в разных регионах России произошло сразу несколько громких задержаний подростков: по версии силовиков, они планировали устроить теракты в зданиях школ или правоохранительных органов. Спецслужбы стали активно отчитываться о предотвращении таких нападений с 2018 года — после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, где в результате атаки 18-летнего студента погибли более 20 человек. 

Теги:
sn, теракт , подростки, фсб
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