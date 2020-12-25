Материалы
Рубрики
Темы
- Трусы, балбесы и Навальный7 материалов
- Лучшие аферы 90-х. Как это было3 материала
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
ФСБ отчиталась о задержании готовившего теракт подростка из Тамбова
Федеральная служба безопасности объявила о предотвращении теракта в одном из зданий Тамбова и задержании 17-летнего студента колледжа, планировавшего атаку. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
ФСБ задержала 17-летнего подростка, который планировал совершить теракт в Тамбове. Юноша на съёмной квартире изготавливал бомбу, чтобы взорвать одно из зданий. По информации силовиков, задержанный — студент колледжа. Он оказался сторонником «деструктивных субкультур» pic.twitter.com/yMgmPvOV2s— NEWS.ru (@nws_ru) December 25, 2020
ФСБ утверждает, что юноша арендовал квартиру, где якобы хранил взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. По версии силовиков, взрывное устройство он собирал по инструкциям из интернета.
В СК уточнили, что молодой человек был сторонником «деструктивных субкультур». Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК).
За последний год в разных регионах России произошло сразу несколько громких задержаний подростков: по версии силовиков, они планировали устроить теракты в зданиях школ или правоохранительных органов. Спецслужбы стали активно отчитываться о предотвращении таких нападений с 2018 года — после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, где в результате атаки 18-летнего студента погибли более 20 человек.