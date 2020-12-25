ФСБ отчиталась о задержании готовившего теракт подростка из Тамбова

Федеральная служба безопасности объявила о предотвращении теракта в одном из зданий Тамбова и задержании 17-летнего студента колледжа, планировавшего атаку. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

ФСБ задержала 17-летнего подростка, который планировал совершить теракт в Тамбове. Юноша на съёмной квартире изготавливал бомбу, чтобы взорвать одно из зданий. По информации силовиков, задержанный — студент колледжа. Он оказался сторонником «деструктивных субкультур» pic.twitter.com/yMgmPvOV2s — NEWS.ru (@nws_ru) December 25, 2020

ФСБ утверждает, что юноша арендовал квартиру, где якобы хранил взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. По версии силовиков, взрывное устройство он собирал по инструкциям из интернета.

В СК уточнили, что молодой человек был сторонником «деструктивных субкультур». Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК).

За последний год в разных регионах России произошло сразу несколько громких задержаний подростков: по версии силовиков, они планировали устроить теракты в зданиях школ или правоохранительных органов. Спецслужбы стали активно отчитываться о предотвращении таких нападений с 2018 года — после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, где в результате атаки 18-летнего студента погибли более 20 человек.