У экс-супруги Фургала прошел обыск 

Правоохранители пришли с обыском к бывшей супруге экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисе Стародубовой. Об этом сообщается в инстаграме бывшего чиновника, информацию подтверждают источники РИА Новости и ТАСС.

По данным собеседников агентств, оперативные действия связаны с делом о попытке хищения на заводе «Амурсталь», совладельцем которого является Стародубова. «Проходят обыски у Стародубовой в рамках дела по "Амурстали" по незаконному получению кредитов», — рассказали ТАСС.

В середине декабря правоохранители задержали главного бухгалтера предприятия Галину Алейникову. Ее заподозрили в том, что она вместе с другими соучастниками «совершила приготовление» к хищению 305 миллионов рублей, создав несуществующую кредиторскую задолженность и обратившись в Арбитражный суд с иском о ее взыскании.

Вскоре после ареста Сергея Фургала силовики задержали и арестовали двух депутатов законодательной думы Хабаровского края Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова от партии ЛДПР по делу о покушении на мошенничество. Ранее они входили в руководство завода «Амурсталь».

Самого Сергея Фургала обвиняют в организации убийств пятнадцатилетней давности. Его задержали в начале июля и перевезли в московское СИЗО. Преследование экс-чиновника спровоцировало волну протестов в регионе, они продолжаются до сих пор.