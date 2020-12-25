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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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У экс-супруги Фургала прошел обыск 

Общество265

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Правоохранители пришли с обыском к бывшей супруге экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисе Стародубовой. Об этом сообщается в инстаграме бывшего чиновника, информацию подтверждают источники РИА Новости и ТАСС.

По данным собеседников агентств, оперативные действия связаны с делом о попытке хищения на заводе «Амурсталь», совладельцем которого является Стародубова. «Проходят обыски у Стародубовой в рамках дела по "Амурстали" по незаконному получению кредитов», — рассказали ТАСС.

В середине декабря правоохранители задержали главного бухгалтера предприятия Галину Алейникову. Ее заподозрили в том, что она вместе с другими соучастниками «совершила приготовление» к хищению 305 миллионов рублей, создав несуществующую кредиторскую задолженность и обратившись в Арбитражный суд с иском о ее взыскании.

Вскоре после ареста Сергея Фургала силовики задержали и арестовали двух депутатов законодательной думы Хабаровского края Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова от партии ЛДПР по делу о покушении на мошенничество. Ранее они входили в руководство завода «Амурсталь».

Самого Сергея Фургала обвиняют в организации убийств пятнадцатилетней давности. Его задержали в начале июля и перевезли в московское СИЗО. Преследование экс-чиновника спровоцировало волну протестов в регионе, они продолжаются до сих пор.

Теги:
sn, мошенничество, уголовное дело, фургал
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