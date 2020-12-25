Против Любови Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. Ее увезли на допрос в СК

Сотрудники правоохранительных органов пришли c обыском в квартиру юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом она сообщила в своем твиттере.

«У меня заклеили камеру на площадке и сейчас взломали дверь на площадке, я слышала как ее ломали. Стучат в дверь, говорят, что пришла полиция. Видимо обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска. Ну, все бывает в первый раз», — рассказала Соболь, после чего перестала выходить на связь.

обновление 09:20 Как уточняют сотрудники канала «Навальный Live», правоохранители изъяли всю технику Соболь и членов ее семьи. Саму ее увезли на допрос в московское управление Следственного комитета. 10:00 Против Любови Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 139). Об этом в своем твиттере написал ее адвокат Владимир Воронин. 10:58 Воронин уточняет, что дело возбудили «по заявлению некой Субботиной». Как выяснили «Открытые медиа», женщина по имени Галина Субботина является одним из собственников квартиры, где живет Константин Кудрявцев. Она может быть его тещей, утверждает издание. 11:04 По словам адвоката, у Соболь планируют брать образцы ДНК.

В твиттере Соболь уточняется, что ее дочери и мужу — Сергею Мохову — разрешили покинуть квартиру.

Кроме того, сегодня сотрудница Измайловского следственного управления попыталась «побеседовать» с родными корреспондентки «Навальный LIVE» Александры Шапалиной «по поводу Ольги Ключниковой» — главы штаба Соболь. Ключникова сейчас отбывает административный арест.

Соболь считает, что ранний визит полицейских может быть связан с ее посещением предполагаемого сотрудника ФСБ и возможного соучастника покушения на Алексея Навального Константина Кудрявцева. Несколько дней назад Соболь задержали возле его дома — после того, как политик сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ. Позже ее оштрафовали на тысячу рублей за «неповиновение сотруднику полиции».