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Артур Смольянинов читает тюремную речь вице-президента «ЮКОСа» Василия Алексаняна: подкаст

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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Что произошло за ночь 25 декабря. Коротко

Общество545

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К юристу ФБК Любови Соболь пришли сотрудники полиции. Она сообщила, что у нее, вероятно, начинается обыск и перестала выходить на связь. Ранее юрист предположила, что визит  полицейских связан с ее посещением предполагаемого сотрудника ФСБ и возможного соучастника покушения на Алексея Навального Константина Кудрявцева. 

В Москве непосредственно от коронавируса скончались еще 74 человека. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 10 763. С начала пандемии по всей России скончались более 53 тысяч пациентов.

С утра дома у жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисы Стародубовой прошел обыск. Об этом сообщается на странице чиновника в инстаграме. Источники ТАСС и РИА Новости уточняют, что оперативные действия могут быть связаны с делом о попытке хищения средств завода «Амурсталь». Стародубова является совладельцем предприятия.

Роскосмос подал в суд на ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который изготавливает ракеты-носителей «Союз». Сумма иска составляет более 4,7 миллиарда рублей, суть претензий не уточняется.

Каждая пятая бедная семья в России в период с 2014 по 2018 год не получила ни одной социальной выплаты от государства. К таким выводам пришли эксперты Счетной палаты. По их словам, цели по сокращению бедности к 2030 году могут быть не достигнуты.

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Теги:
sn, пандемия, роскосмос, бедность
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