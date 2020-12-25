Что произошло за ночь 25 декабря. Коротко

К юристу ФБК Любови Соболь пришли сотрудники полиции. Она сообщила, что у нее, вероятно, начинается обыск и перестала выходить на связь. Ранее юрист предположила, что визит полицейских связан с ее посещением предполагаемого сотрудника ФСБ и возможного соучастника покушения на Алексея Навального Константина Кудрявцева.

В Москве непосредственно от коронавируса скончались еще 74 человека. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 10 763. С начала пандемии по всей России скончались более 53 тысяч пациентов.

С утра дома у жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисы Стародубовой прошел обыск. Об этом сообщается на странице чиновника в инстаграме. Источники ТАСС и РИА Новости уточняют, что оперативные действия могут быть связаны с делом о попытке хищения средств завода «Амурсталь». Стародубова является совладельцем предприятия.

Роскосмос подал в суд на ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который изготавливает ракеты-носителей «Союз». Сумма иска составляет более 4,7 миллиарда рублей, суть претензий не уточняется.

Каждая пятая бедная семья в России в период с 2014 по 2018 год не получила ни одной социальной выплаты от государства. К таким выводам пришли эксперты Счетной палаты. По их словам, цели по сокращению бедности к 2030 году могут быть не достигнуты.