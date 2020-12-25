Подольский городской суд приговорил экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила «Новой газете» председатель общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина.

Помимо этого, суд обязал Шестуна выплатить штраф в размере 49 млн рублей. В течение восьми лет ему запрещено занимать административные должности.

Защита перед началом оглашения заявила, что обжалует обвинительный приговор, отмечает ТАСС. Помимо его вынесения, суд также удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района к Шестуну на 64,5 млн рублей.

Приговор экс-главе Серпуховского района начали читать в понедельник, 21 декабря. В тот же день суд объявил, что Шестун признан виновным в коррупции.

Гособвинение просило приговорить Шестуна к 20 годам колонии строгого режима, а также назначить ему штраф в размере 50 млн рублей и взыскать с него 64 млн рублей. Супруга подсудимого Юлия Шестун отмечала, что такой срок «за экономические преступления в России, пожалуй, еще никому не давали».

Бывшего главу Серпуховского района арестовали в июле 2018 года. Его обвинили в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и получении взятки (ст. 290 УК). Сам Шестун свою вину не признал и заявил, что считает свое дело сфабрикованным.