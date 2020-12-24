Материалы
Рубрики
Темы
- Трусы, балбесы и Навальный7 материалов
- Лучшие аферы 90-х. Как это было3 материала
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
В Крыму полностью запретили новогодние корпоративы в рамках борьбы с коронавирусом
«Новая газета»редакция
Власти Крыма запретили работодателям организовывать новогодние корпоративы для своих коллективов на рабочих местах, и еще больше усилили предпраздничные ограничения для заведений общепита и торговых центров. Соответствующие изменения внес в указ о повышенной готовности глава Крыма Сергей Аксенов.
«Работодателям запретить проведение корпоративных мероприятий, в том числе по месту осуществления деятельности (в структурных подразделениях, производственных столовых, актовых залах и т. д.)», — сказано в документе.
Заведениям общепита предписали вдвое сократить количество посадочных мест. Помимо этого, власти республики ввели мораторий на работу фудкортов в торговых центрах, фудзонах и островках питания, разрешив им работать навынос, как кафе. Под запрет также попали ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные и образовательные мероприятия на территории ТЦ.
С 20 декабря в Крыму вступил в силу запрет на корпоративы, массовые праздничные гуляния и ночную работу заведений общественного питания. Однако эти ограничения существенно не повлияли на ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе, там сохранились высокие темпы прироста заболевших. В связи с этим региональный Роспотребнадзор рекомендовал ввести новые ограничения.
Александр Егоров — Симферополь
Теги:корпоратив, коронавирус, пандемия, крым, em
Власти Петербурга разрешили заведениям общепита открыть зимние террасы на новогодние праздники
Власти Петербурга разрешили заведениям общепита открыть зимние террасы в период с 25 декабря по 10 января. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
На террасах можно будет расставить уличную мебель. Власти пообещали согласовать открытие террас в упрощенном порядке, но их площадь не должна быть больше самого заведения.
Ранее власти Петербурга запретили работать заведениям общепита с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января обязали кафе и рестораны закрываться в 19:00. В ответ предприниматели создали «Карту сопротивления», на которой отмечали бары и рестораны, которые не планировали соблюдать запрет властей на работу в новогодние праздники.
После публикации карты силовики провели ночной рейд по барам. В баре Commode полицейские избивали дубинками сотрудников и посетителей заведения, власти Петербурга оправдали насилие со стороны силовиков. 10 декабря владельцы заведений закрыли доступ к «Карте сопротивления», объяснив это тем, что им удалось «достучаться» до властей.