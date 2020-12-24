Власти Петербурга разрешили заведениям общепита открыть зимние террасы на новогодние праздники

Власти Петербурга разрешили заведениям общепита открыть зимние террасы в период с 25 декабря по 10 января. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

На террасах можно будет расставить уличную мебель. Власти пообещали согласовать открытие террас в упрощенном порядке, но их площадь не должна быть больше самого заведения.

Ранее власти Петербурга запретили работать заведениям общепита с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января обязали кафе и рестораны закрываться в 19:00. В ответ предприниматели создали «Карту сопротивления», на которой отмечали бары и рестораны, которые не планировали соблюдать запрет властей на работу в новогодние праздники.

После публикации карты силовики провели ночной рейд по барам. В баре Commode полицейские избивали дубинками сотрудников и посетителей заведения, власти Петербурга оправдали насилие со стороны силовиков. 10 декабря владельцы заведений закрыли доступ к «Карте сопротивления», объяснив это тем, что им удалось «достучаться» до властей.