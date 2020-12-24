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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Власти Петербурга разрешили заведениям общепита открыть зимние террасы на новогодние праздники
Власти Петербурга разрешили заведениям общепита открыть зимние террасы в период с 25 декабря по 10 января. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
На террасах можно будет расставить уличную мебель. Власти пообещали согласовать открытие террас в упрощенном порядке, но их площадь не должна быть больше самого заведения.
Ранее власти Петербурга запретили работать заведениям общепита с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января обязали кафе и рестораны закрываться в 19:00. В ответ предприниматели создали «Карту сопротивления», на которой отмечали бары и рестораны, которые не планировали соблюдать запрет властей на работу в новогодние праздники.
После публикации карты силовики провели ночной рейд по барам. В баре Commode полицейские избивали дубинками сотрудников и посетителей заведения, власти Петербурга оправдали насилие со стороны силовиков. 10 декабря владельцы заведений закрыли доступ к «Карте сопротивления», объяснив это тем, что им удалось «достучаться» до властей.
Теги:коронавирус, петербург, em
Основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk стал фигурантом дела о хищении
В московском офисе «Покровского рудника», который принадлежит золотодобывающей компании Petropavlovsk, провели следственные действия по уголовному делу против основателя и бывшего гендиректора компании Павла Масловского. Об этом РБК сообщил представитель «Покровского рудника».
Он рассказал, что Масловский обвиняется в хищении средств «Покровского рудника» в составе организованной группы для личного обогащения. Это произошло путем совершения сделки купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости. «Интерфаксу» в компании уточнили, что ее заключили в 2018 году. При этом представитель «Покровского рудника» подчеркнул, что следствие не проводило независимую оценку сделки.
«Наше предположение, почему было возбуждено это уголовное дело и почему это произошло именно сейчас, — что это может быть связано с подготовкой проведения собрания акционеров "Покровского рудника" с повесткой о смене органов управления и может быть попыткой оказать давление на менеджмент "Покровского рудника"», — заявил он.
Следственные действия идут с 12 часов, сказали в «Покровском руднике». По данным источников РБК и ТАСС, Масловский находится на допросе у представителей следствия.
Petropavlovsk — одна из самых крупных золотодобывающих компаний России. Основная ее работа сосредоточена в Амурской области, где компания ведет свою деятельность с 1994 года.