Основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk стал фигурантом дела о хищении

В московском офисе «Покровского рудника», который принадлежит золотодобывающей компании Petropavlovsk, провели следственные действия по уголовному делу против основателя и бывшего гендиректора компании Павла Масловского. Об этом РБК сообщил представитель «Покровского рудника».

Он рассказал, что Масловский обвиняется в хищении средств «Покровского рудника» в составе организованной группы для личного обогащения. Это произошло путем совершения сделки купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости. «Интерфаксу» в компании уточнили, что ее заключили в 2018 году. При этом представитель «Покровского рудника» подчеркнул, что следствие не проводило независимую оценку сделки.

«Наше предположение, почему было возбуждено это уголовное дело и почему это произошло именно сейчас, — что это может быть связано с подготовкой проведения собрания акционеров "Покровского рудника" с повесткой о смене органов управления и может быть попыткой оказать давление на менеджмент "Покровского рудника"», — заявил он.

Следственные действия идут с 12 часов, сказали в «Покровском руднике». По данным источников РБК и ТАСС, Масловский находится на допросе у представителей следствия.

Petropavlovsk — одна из самых крупных золотодобывающих компаний России. Основная ее работа сосредоточена в Амурской области, где компания ведет свою деятельность с 1994 года.