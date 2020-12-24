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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk стал фигурантом дела о хищении
В московском офисе «Покровского рудника», который принадлежит золотодобывающей компании Petropavlovsk, провели следственные действия по уголовному делу против основателя и бывшего гендиректора компании Павла Масловского. Об этом РБК сообщил представитель «Покровского рудника».
Он рассказал, что Масловский обвиняется в хищении средств «Покровского рудника» в составе организованной группы для личного обогащения. Это произошло путем совершения сделки купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости. «Интерфаксу» в компании уточнили, что ее заключили в 2018 году. При этом представитель «Покровского рудника» подчеркнул, что следствие не проводило независимую оценку сделки.
«Наше предположение, почему было возбуждено это уголовное дело и почему это произошло именно сейчас, — что это может быть связано с подготовкой проведения собрания акционеров "Покровского рудника" с повесткой о смене органов управления и может быть попыткой оказать давление на менеджмент "Покровского рудника"», — заявил он.
Следственные действия идут с 12 часов, сказали в «Покровском руднике». По данным источников РБК и ТАСС, Масловский находится на допросе у представителей следствия.
Petropavlovsk — одна из самых крупных золотодобывающих компаний России. Основная ее работа сосредоточена в Амурской области, где компания ведет свою деятельность с 1994 года.
Теги:обыски, уголовное дело, em
ФАС одобрила создание российскими операторами предприятия для развития 5G. Наиболее подходящие частоты им не выделили
Федеральная антимонопольная служба разрешила операторам связи создать совместное предприятие для расчистки частот, чтобы развивать сети пятого поколения (5G). Об этом говорится на сайте регулятора.
В сообщении отмечается, что сделка была одобрена при условии сохранения конкуренции на рынке связи. Все его участники, согласно предписанию ФАС, должны иметь равный доступ к радиочастотам.
Операторы ранее отмечали, что для быстрого и максимально недорогого развертывания 5G в России нужен диапазон 3,4–3,8 ГГц. Они заявляли, что зачистка одного из предложенных диапазонов (4,4–4,99 ГГц) обойдется примерно в 2 трлн рублей, а на наиболее подходящем — в несколько раз дешевле. Как сообщали источники «Ведомостей», в прошлом году Совбез выступил против передачи этого диапазона операторам, а президент Владимир Путин с ними согласился. Сейчас его используют в том числе военные.
По сравнению с 4G, который сегодня поддерживает большинство смартфонов, 5G обеспечивает более высокую скорость интернета и меньший расход энергии батарей. Однако существуют конспирологические теории, сторонники которых заявляют, что сети пятого поколения якобы подавляют иммунную систему и распространяют коронавирус.