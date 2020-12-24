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№ 142 от 23 декабря 2020

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ФАС одобрила создание российскими операторами предприятия для развития 5G. Наиболее подходящие частоты им не выделили

Общество3

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Федеральная антимонопольная служба разрешила операторам связи создать совместное предприятие для расчистки частот, чтобы развивать сети пятого поколения (5G). Об этом говорится на сайте регулятора. 

В сообщении отмечается, что сделка была одобрена при условии сохранения конкуренции на рынке связи. Все его участники, согласно предписанию ФАС, должны иметь равный доступ к радиочастотам. 

Операторы ранее отмечали, что для быстрого и максимально недорогого развертывания 5G в России нужен диапазон 3,4–3,8 ГГц. Они заявляли, что зачистка одного из предложенных диапазонов (4,4–4,99 ГГц) обойдется примерно в 2 трлн рублей, а на наиболее подходящем — в несколько раз дешевле. Как сообщали источники «Ведомостей», в прошлом году Совбез выступил против передачи этого диапазона операторам, а президент Владимир Путин с ними согласился. Сейчас его используют в том числе военные. 

По сравнению с 4G, который сегодня поддерживает большинство смартфонов, 5G обеспечивает более высокую скорость интернета и меньший расход энергии батарей. Однако существуют конспирологические теории, сторонники которых заявляют, что сети пятого поколения якобы подавляют иммунную систему и распространяют коронавирус.

Теги:
мобильные операторы, 5G, фас, em
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