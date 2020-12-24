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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
ФАС одобрила создание российскими операторами предприятия для развития 5G. Наиболее подходящие частоты им не выделили
Федеральная антимонопольная служба разрешила операторам связи создать совместное предприятие для расчистки частот, чтобы развивать сети пятого поколения (5G). Об этом говорится на сайте регулятора.
В сообщении отмечается, что сделка была одобрена при условии сохранения конкуренции на рынке связи. Все его участники, согласно предписанию ФАС, должны иметь равный доступ к радиочастотам.
Операторы ранее отмечали, что для быстрого и максимально недорогого развертывания 5G в России нужен диапазон 3,4–3,8 ГГц. Они заявляли, что зачистка одного из предложенных диапазонов (4,4–4,99 ГГц) обойдется примерно в 2 трлн рублей, а на наиболее подходящем — в несколько раз дешевле. Как сообщали источники «Ведомостей», в прошлом году Совбез выступил против передачи этого диапазона операторам, а президент Владимир Путин с ними согласился. Сейчас его используют в том числе военные.
По сравнению с 4G, который сегодня поддерживает большинство смартфонов, 5G обеспечивает более высокую скорость интернета и меньший расход энергии батарей. Однако существуют конспирологические теории, сторонники которых заявляют, что сети пятого поколения якобы подавляют иммунную систему и распространяют коронавирус.