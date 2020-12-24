«Многое повидали и подвержены профессиональной деформации»: экс-полицейский объяснил отказ в помощи калининградцу, обварившемуся кипятком в ОВД

Экс-полицейский Александр Иванов, обвиняемый в гибели задержанного калининградца Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в отделении полиции, на суде сказал, что не помог погибшему, так как не осознал всей серьезности ситуации и объяснил это профессиональной деформацией. Об этом сообщает издание «Север.Реалии».

«За много лет мы многое повидали и, к сожалению, подвержены профессиональной деформации, — сказал Иванов. — У нас иногда такой цирк бывает, так воют иногда».

Бывший полицейский также сказал, что он не мог оставить дежурную часть, так как во время произошедшего был единственным дежурным и никаких указаний от руководства по спасению Вшивкова не получал: «Когда мне стало очевидно, что прорвало батарею — хотя я даже предположить не мог, что из батареи может идти такой кипяток и так сильно может человек обжечься — но есть руководители. Я не вмешивался в ситуацию, видел, что идет движение. Я неправильно среагировал — сотрудник полиции должен брать все на себя, но я понадеялся, что есть другие сотрудники и начальник».

При этом другой обвиняемый по делу Николай Плебух, который тогда был начальников смены, заявил, что давал указания Иванову открыть камеру Вшивкова, но полицейский никак не реагировал. По его словам, это зафиксировано на видео. Иванов же сказал, что был в оружейной и ничего не слышал.

Вшивков погиб осенью прошлого года. По версии следствия, в камере, где его оставили на ночь, он сорвал батарею и обварился кипятком. В результате мужчина получил ожоги 95% тела и на следующий день после произошедшего умер в больнице. Обвинение считает, что Плебух и Иванов знали о повреждении системы отопления в камере, но оставили Вшивкова там.