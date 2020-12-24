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№ 142 от 23 декабря 2020

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В Тамбовской области силовики провели обыски в домах «Свидетелей Иеговы»

Общество15

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В Тамбовской области Следственный комитет провел обыски в домах как минимум двоих последователей запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства. 

В ходе обысков силовики изъяли электронные носители, листовки, религиозную литературу и другие предметы. СК также проводит допрос свидетелей.

Двое последователей 56 и 27 лет проходят подозреваемыми по делу об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). Следствие считает, что они, зная о запрете «Свидетелей Иеговы» в России, совершали действия по продолжению ее деятельности. В частности, как утверждает СК, подозреваемые созывали собрания, распространяли экстремистскую литературу и собирали деньги под видом пожертвований. 

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, в их домах проходят обыски. Некоторые получили реальные сроки.

Теги:
em, обыски, свидетели иеговы

В Пакистане, который готовится принять учения «Россия-НАТО», в очередной раз обострилась обстановка

Политика329

Вадих Эль-Хайекспециально для «Новой газеты»

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Один мирный житель убит и трое ранены в результате обстрелов районов Кашмира, находящихся под контролем Пакистана, со стороны Индии. Об этом сообщает Минобороны Пакистана.

Уточняется, что 50-летняя женщина погибла, другие гражданские лица, том числе четырехлетний ребенок, получили ранения. «Индийские войска спровоцировали нарушение режима прекращения огня в секторах Татта-Пани и Джандрот вдоль линии разграничения, умышленно обстреливая гражданское население минометами и тяжелым вооружением», — заявили пакистанские военные.

По данным Пакистана, в этом году Индия нарушила режим прекращения огня более 3 тысяч раз, в результате чего меньшей мере 28 мирных жителей погибли, более 249 человек были ранены.

«Эти вопиющие нарушения международного права отражают последовательные попытки Индии обострить ситуацию вдоль линии разграничения и представляют собой угрозу миру и безопасности в регионе», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.

Индия также фиксирует жертвы среди гражданского населения подконтрольных ей районов Кашмира в результате обстрелов, в которых она обвиняет Пакистан. Так в результате одного только боестолкновения 13 ноября погибли четверо военных и четверо мирных жителей с индийской стороны. Со стороны Пакистана в этот день также погибли четверо мирных жителей и один военный.

Напряженность между вооруженными ядерным оружием  соседями в Южной Азии остается высокой. На прошлой неделе индейский обстрел через линию контроля повредил автомобиль военных наблюдателей Организации Объединенных Наций, входивший в состав миссии по установлению фактов нарушения международных договорённостей в Кашмире.

В результате обстрела никто не пострадал, однако машина миссии ООН получила повреждения. Министерство иностранных дел Пакистана выразило негодование по поводу инцидента. Между тем министерство иностранных дел Индии отрицало, что индийские войска причастны к случившемуся.

Напомним, именно Пакистан станет принимающей страной предстоящих в феврале совместных учений военно- морских сил России и стран НАТО. В ходе учений вооруженные силы стран-участниц отработают совместные антитеррористические действия, а также способы противодействия современному пиратству.

Теги:
обстрелы, пакистан, индия
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