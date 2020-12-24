В Тамбовской области силовики провели обыски в домах «Свидетелей Иеговы»

В Тамбовской области Следственный комитет провел обыски в домах как минимум двоих последователей запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

В ходе обысков силовики изъяли электронные носители, листовки, религиозную литературу и другие предметы. СК также проводит допрос свидетелей.

Двое последователей 56 и 27 лет проходят подозреваемыми по делу об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). Следствие считает, что они, зная о запрете «Свидетелей Иеговы» в России, совершали действия по продолжению ее деятельности. В частности, как утверждает СК, подозреваемые созывали собрания, распространяли экстремистскую литературу и собирали деньги под видом пожертвований.

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, в их домах проходят обыски. Некоторые получили реальные сроки.