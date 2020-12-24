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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал московским работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации и тех, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем», — сказал мэр.
Ранее о том, что 31 декабря станет выходным днем, объявили власти Подмосковья, Коми, Адыгеи, Югры, Приморья Омской и Новосибирской областей и еще около шести десятков регионов, отмечает РБК.
Губернаторы начали массово объявлять последний день года нерабочим после того, как накануне президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Он порекомендовал принять такое решение властям регионов, так как на федеральном уровне этого сделать пока нельзя.
«Тридцать первого [декабря], действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — сказал Путин.
Теги:31 декабря, собянин, nt
Великобритания и ЕС договорились об условиях торговой сделки после Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по условиям торговой сделки после выхода страны из ЕС. Об этом сообщает «Би-би-си».
Соглашение вступит в силу с 1 января следующего года. Оно касается отношений ЕС и Великобритании в сферах в торговли, транспорта, рыболовства, энергетики, безопасности и ряда других.
«Теперь мы можем в полной мере воспользоваться доступными нам фантастическими возможностями» — заявили на Даунинг-стрит. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что путь к сделке был «долгим и извилистым».
Если бы договоренности не были достигнуты, то со следующего года Великобритания и ЕС перешли бы от свободной торговли к торговле по условиям Всемирной торговой организации (с пошлинами и квотами). Это грозило бы серьезными потерями с обеих сторон.
Великобритания официально перестала быть членом ЕС с 1 февраля, до конца этого года длится перехродный период, после чего страна окончательно покинет Евросоюз. Решение о выходе Великобритании было принято по результатам референдума, который прошел в 2016 году. Тогда Brexit поддержали 51,9% избирателей.
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