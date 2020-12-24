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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Великобритания и ЕС договорились об условиях торговой сделки после Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по условиям торговой сделки после выхода страны из ЕС. Об этом сообщает «Би-би-си».
Соглашение вступит в силу с 1 января следующего года. Оно касается отношений ЕС и Великобритании в сферах в торговли, транспорта, рыболовства, энергетики, безопасности и ряда других.
«Теперь мы можем в полной мере воспользоваться доступными нам фантастическими возможностями» — заявили на Даунинг-стрит. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что путь к сделке был «долгим и извилистым».
Если бы договоренности не были достигнуты, то со следующего года Великобритания и ЕС перешли бы от свободной торговли к торговле по условиям Всемирной торговой организации (с пошлинами и квотами). Это грозило бы серьезными потерями с обеих сторон.
Великобритания официально перестала быть членом ЕС с 1 февраля, до конца этого года длится переходный период, после чего страна окончательно покинет Евросоюз. Решение о выходе Великобритании было принято по результатам референдума, который прошел в 2016 году. Тогда Brexit поддержали 51,9% избирателей.
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