В Крыму не газифицировали более 500 населенных пунктов. На это нужно около 50 млрд рублей

В Крыму не газифицировано более 500 населенных пунктов, на выполнение этой задачи необходимо еще около 50 млрд рублей. Об этом во время итоговой ежегодной конференции заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, в газификации нуждаются 525 населенных пунктов, больше всего их в Белогорском, Первомайском и Советском районах полуострова. «Мы сейчас отдельно дорабатываем программу. Нужно около 50 млрд рублей в общей сложности – это объем на всю республику. Я в январе вылечу в Москву, предложим на федеральный уровень свою повестку и приступим к реализации. Пока что объема финансирования, который есть, недостаточно. Тем не менее планы газификации у госпредприятия "Крымгазсети" есть», — подчеркнул глава республики.

Утвержденный в 2018 году общий план газификации региона до 2022 года предусматривал порядка 10 млрд рублей финансирования. В 2017 году в правительстве РК заявляли о нехватке 40 млрд рублей в ценах 2015 года для полной газификации Крыма. Тогда, по словам чиновников, финансирование формировалось из нескольких источников: бюджета РК — 700-800 млн рублей; за счет целевой надбавки «Крымгазсетей» – 260-300 млн рублей и инвестиционной программы ГУП «Черноморнефтегаз» — от 500 млн до 1 млрд.

В 2019 году в руководстве ГУП РК «Крымгазсети» отмечали, что в республике осталось примерно 540 негазифицированных населенных пунктов. В конце 2020 года в СК по Крыму и Севастополю сообщили, что с апреля 2015 по март 2017 года руководство «Крымгазсети» уклонилoсь от уплаты почти 100 млн рублей налогов.

Александр Егоров — Симферополь