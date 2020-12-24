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№ 142 от 23 декабря 2020

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В МГУ выделили около 2,5 млрд рублей на поддержку студентов и сотрудников

Общество4

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Руководство МГУ имени М. В. Ломоносова выделило около 2,5 млрд рублей на помощь студентам и сотрудникам во время пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС. 

Ректор вуза Виктор Садовничий заявил, что дополнительное время, которое преподаватели тратят на консультации и онлайн-занятия, теперь учитывается как учебная нагрузка. По его словам, средства выделили не только для студентов и преподавателей, но и научных сотрудников. 

Ранее в распоряжении «Новой газеты» оказался приказ, согласно которому преподаватели МГУ должны проводить дополнительные занятия для студентов. Один из собеседников утверждал, что деканаты интерпретируют приказ как дополнительную нагрузку на преподавателей, за которую не положены доплаты. 

Помимо этого, в ноябре Садовничий говорил о выделении 30 млн рублей на поддержку студентов, преподавателей и научных сотрудников. Это произошло после коллективного иска студентов, обучающихся в вузе на платной основе. Они потребовали предоставить скидку из-за перехода вуза на дистанционное обучение. 

Теги:
дистанционное обучение, em, садовничий, мгу

Суд отпустил под домашний арест психиатра, выдавшего справку нижегородскому стрелку

Общество123

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Нижегородский областной суд перевел под домашний арест врача-психиатра, выдавшего справку устроившему стрельбу Даниилу Монахову. Об этом сообщил РИА Новости глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Валерий Лазарев.

Врач будет находиться под домашним арестом по 12 февраля следующего года. Таким образом, областной суд отменил решение суда предыдущей инстанции об аресте медика.

Монахов открыл стрельбу из охотничьего ружья в деревне Большеорловское, куда он приехал к родственникам вечером 12 октября. В результате трое мужчин погибли. Еще три женщины были ранены, среди них была и бабушка молодого человека, она позже скончалась. На следующее утро после стрельбы юношу нашли мертвым на окраине деревни.

Позже выяснилось, что 18-летний стрелок обратился за справкой в частную клинику и в итоге получил разрешение на оружие без медосмотра. При этом в поликлинике он наблюдался из-за депрессии. 

Теги:
нижегородская область, врачи, домашний арест, em
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