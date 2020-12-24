В МГУ выделили около 2,5 млрд рублей на поддержку студентов и сотрудников

Руководство МГУ имени М. В. Ломоносова выделило около 2,5 млрд рублей на помощь студентам и сотрудникам во время пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Ректор вуза Виктор Садовничий заявил, что дополнительное время, которое преподаватели тратят на консультации и онлайн-занятия, теперь учитывается как учебная нагрузка. По его словам, средства выделили не только для студентов и преподавателей, но и научных сотрудников.

Ранее в распоряжении «Новой газеты» оказался приказ, согласно которому преподаватели МГУ должны проводить дополнительные занятия для студентов. Один из собеседников утверждал, что деканаты интерпретируют приказ как дополнительную нагрузку на преподавателей, за которую не положены доплаты.

Помимо этого, в ноябре Садовничий говорил о выделении 30 млн рублей на поддержку студентов, преподавателей и научных сотрудников. Это произошло после коллективного иска студентов, обучающихся в вузе на платной основе. Они потребовали предоставить скидку из-за перехода вуза на дистанционное обучение.