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№ 142 от 23 декабря 2020

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Суд отпустил под домашний арест психиатра, выдавшего справку нижегородскому стрелку

Общество2

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Нижегородский областной суд перевел под домашний арест врача-психиатра, выдавшего справку устроившему стрельбу Даниилу Монахову. Об этом сообщил РИА Новости глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Валерий Лазарев.

Врач будет находиться под домашним арестом по 12 февраля следующего года. Таким образом, областной суд отменил решение суда предыдущей инстанции об аресте медика.

Монахов открыл стрельбу из охотничьего ружья в деревне Большеорловское, куда он приехал к родственникам вечером 12 октября. В результате трое мужчин погибли. Еще три женщины были ранены, среди них была и бабушка молодого человека, она позже скончалась. На следующее утро после стрельбы юношу нашли мертвым на окраине деревни.

Позже выяснилось, что 18-летний стрелок обратился за справкой в частную клинику и в итоге получил разрешение на оружие без медосмотра. При этом в поликлинике он наблюдался из-за депрессии. 

Теги:
нижегородская область, врачи, домашний арест, em

Прокуратура запросила от 7,5 до 12 лет колонии для экс-полицейских из Энгельса по делу о подбросе наркотиков и избиении задержанного

Общество152

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Обвинение запросило от 7,5 до 12 лет лишения свободы для экс-полицейских из Энгельса, которым вменяется избиение задержанного и подброс ему наркотиков. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права». 

Прокуратура попросила приговорить экс-главу отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Энгельсское» Владислава Казимирова к 12 годам колонии строгого режима, его подчиненных Сергея Капура и Дениса Яковлева — к 7,5 года колонии общего режима. Свою вину все трое подсудимых не признают. 

По версии следствия, осенью 2018 года наркополицейские избили задержанного Романа Исаенко и подбросили ему наркотики в карман. Бывшим оперативникам вменяется превышение полномочий с применением насилия и спецсредств (ст. 286 УК), незаконное хранение наркотиков (ст. 228 УК) и фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК). 

Теги:
уголовное дело, полиция, em
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