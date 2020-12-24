Суд отпустил под домашний арест психиатра, выдавшего справку нижегородскому стрелку

Нижегородский областной суд перевел под домашний арест врача-психиатра, выдавшего справку устроившему стрельбу Даниилу Монахову. Об этом сообщил РИА Новости глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Валерий Лазарев.

Врач будет находиться под домашним арестом по 12 февраля следующего года. Таким образом, областной суд отменил решение суда предыдущей инстанции об аресте медика.

Монахов открыл стрельбу из охотничьего ружья в деревне Большеорловское, куда он приехал к родственникам вечером 12 октября. В результате трое мужчин погибли. Еще три женщины были ранены, среди них была и бабушка молодого человека, она позже скончалась. На следующее утро после стрельбы юношу нашли мертвым на окраине деревни.

Позже выяснилось, что 18-летний стрелок обратился за справкой в частную клинику и в итоге получил разрешение на оружие без медосмотра. При этом в поликлинике он наблюдался из-за депрессии.