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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Прокуратура запросила от 7,5 до 12 лет колонии для экс-полицейских из Энгельса по делу о подбросе наркотиков и избиении задержанного
«Новая газета»редакция
Обвинение запросило от 7,5 до 12 лет лишения свободы для экс-полицейских из Энгельса, которым вменяется избиение задержанного и подброс ему наркотиков. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».
Прокуратура попросила приговорить экс-главу отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Энгельсское» Владислава Казимирова к 12 годам колонии строгого режима, его подчиненных Сергея Капура и Дениса Яковлева — к 7,5 года колонии общего режима. Свою вину все трое подсудимых не признают.
По версии следствия, осенью 2018 года наркополицейские избили задержанного Романа Исаенко и подбросили ему наркотики в карман. Бывшим оперативникам вменяется превышение полномочий с применением насилия и спецсредств (ст. 286 УК), незаконное хранение наркотиков (ст. 228 УК) и фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК).
Теги:уголовное дело, полиция, em
Двоих учредителей реабилитационного центра в Красноярском крае арестовали по делу об истязании 19 пациентов
Двоих учредителей реабилитационного центра «Спарта» для людей с алкоголизмом и наркозависимостью в Красноярском крае арестовали по делу об истязании 19 пациентов (ч. 2 ст. 117 УК). На сообщение на сайте регионального управления Следственного комитета обратила внимание «Медиазона».
По версии следствия, 31-летний и 39-летний подозреваемые с 2015-го по 2017 год в селе Талое (Ирбейский район Красноярского края) организовали реабилитационный центр «Спарта». По ч. 2 ст. 117 УК может грозить наказание от трех до семи лет лишения свободы.
В процессе реабилитации учредители причиняли резидентам, многих из которых против их воли поместили в центр родственники, телесные повреждения, «ограничивали их в еде и лишали сна, обливали их холодной водой на улице, в том числе и в зимний период». Сейчас потерпевшими по уголовному делу признаны 19 человек.