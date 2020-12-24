Двоих учредителей реабилитационного центра в Красноярском крае арестовали по делу об истязании 19 пациентов

Двоих учредителей реабилитационного центра «Спарта» для людей с алкоголизмом и наркозависимостью в Красноярском крае арестовали по делу об истязании 19 пациентов (ч. 2 ст. 117 УК). На сообщение на сайте регионального управления Следственного комитета обратила внимание «Медиазона».

По версии следствия, 31-летний и 39-летний подозреваемые с 2015-го по 2017 год в селе Талое (Ирбейский район Красноярского края) организовали реабилитационный центр «Спарта». По ч. 2 ст. 117 УК может грозить наказание от трех до семи лет лишения свободы.

В процессе реабилитации учредители причиняли резидентам, многих из которых против их воли поместили в центр родственники, телесные повреждения, «ограничивали их в еде и лишали сна, обливали их холодной водой на улице, в том числе и в зимний период». Сейчас потерпевшими по уголовному делу признаны 19 человек.