Координатора «Левого фронта» арестовали на десять суток за подачу заявлений в администрацию президента против поправок к Конституции

Тверской районный суд Москвы арестовал координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова за массовую подачу в администрацию президента заявлений против внесения поправок в Конституцию. Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Его признали виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). «Самое парадоксальное заключается в том, что 4 июля не было никаких шествий, а граждане в индивидуальном порядке подавали в приемную Администрации Президента РФ свои заявления о несогласии с итогами голосования по поправкам в Конституцию», — отметил Удальцов.

Координатор «Левого фронта» заявил, что будет обжаловать решение суда и в знак несогласия с ним объявил голодовку.

В день подачи подписей в администрацию президента поправки к Конституции вступили в силу. Их подписал президент Владимир Путин после голосования, прошедшего с 25 июня по 1 июля. Среди внесенных изменений — «обнуление» президентских сроков Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года.