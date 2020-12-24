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№ 142 от 23 декабря 2020

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Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 15 годам колонии

Общество11

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Клинский городской суд Московской области приговорил к 15 годам колонии строгого режима и 116 млн рублей штрафа экс-главу Клинского района Александра Постриганя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Экс-чиновника признали виновным в получении крупной взятки (290 УК) и превышении должностных полномочий (286 УК).

Александр Постригань был главой Клинского района в 1996–2014 годах. Его задержали в конце июня 2018 года и впоследствии предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), получении взятки (ст. 290 УК) и служебном подлоге (ст. 292 УК).

По версии следствия, Постригань способствовал предпринимательской деятельности сына с помощью полномочий главы района. Экс-чиновник свою вину не признал. В июне 2019 года прокуроры потребовали взыскать с Постриганя имущество на сумму в 9 млрд рублей. 

Теги:
приговор, суды, ng

Бывший директор школы №1 в Беслане Лидия Цалиева, пережившая теракт, скончалась на 88-м году жизни

Общество81

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Бывший директор школы №1 в Беслане Лидия Цалиева, которая вместе со своими учениками была среди заложников в день теракта в школе в 2004 году, скончалась накануне на 88-м году жизни. Об этом сообщают РБК со ссылкой на директора новой школы №1 Беслана Елену Ганиеву и «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города.

Фото: ОсНова

«Она поломала шейку бедра дней десять назад, упала. Лежала в больнице с легочной недостаточностью. Умерла сегодня (23 декабря — ред.) в обед, дома. Похороны послезавтра», — заявила РБК директор.

Лидия Цалиева родилась в 1932 году в городе Грозный. Она вместе с семьей переехала в Беслан после окончания Великой Отечественной войны Цалиева, там она и поступила учиться в школу №1. Затем она стала учительницей в школе, а в 1980 году — директором.

В день знаний 1 сентября в 2004 году Цалиеву вместе с учениками, их родителями и учителями взяли в заложники чеченские боевики во время захвата школы. Во время штурма школы, который прошел 3 сентября, Цалиева получила травмы и сломала ногу, она два месяца лечилась в больнице в Москве. Цалиева оставила работу в школе в 2005 году по состоянию здоровья.

1 сентября 2004 года в Беслане террористы захватили заложников в школе № 1. Они удерживали детей, их родителей и сотрудников школы два дня — всего 1128 человек. 3 сентября в здании произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. В результате погибли 334 человека, среди которых было 186 детей. Всего пострадали более 700 человек.

Теги:
смерть, ng, беслан
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