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№ 142 от 23 декабря 2020

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Суд освободил экс-полицейских, осужденных по делу об изнасиловании девушки в служебной машине

Общество35

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Свердловский областной суд отменил приговор трем бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы УМВД Екатеринбурга по делу об изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана. Об этом «Новой газете» сообщили в «Зоне права».

Дело направили на новое рассмотрение, экс-полицейских выпустили из-под стражи с запретом определенных действий.

Летом Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова к 6 годам лишения свободы колонии общего режима, Вадима Мустафина — к 6,5 годам. Их признали виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных по предварительному сговору (ст. 131 и 132 УК).

По версии следствия, в августе 2019 года сотрудники ППС задержали 22-летнюю уроженку Казахстана и поместили в служебный «уазик», где надругались над ней. По словам потерпевшей, в случае отказа силовики грозились отвезти ее в отдел полиции и «пустить по кругу». Местные СМИ писали, что полицейские задержали ее на выходе из сауны, посчитав, что девушка оказывает интимные услуги.

По итогам служебной проверки фигуранты дела, как и трое их непосредственных начальников, были уволены из органов внутренних дел.  Еще 14 полицейских разного уровня получили дисциплинарные взыскания.

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Теги:
изнасилование, суды, nt
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