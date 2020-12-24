Четверо экс-полицейских отказались признавать вину по «делу Голунова»

Четверо бывших сотрудников полиции, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, отказались признать вину, сообщает корреспондент «Новой» из зала Мосгорсуда.

«Мне понятны статьи, но не понятно, в чем обвиняют», – ответил на вопрос судьи Игорь Ляховец о признании вины. Он добавил, что обвинение является нагромождением из выводов об обстоятельствах и событиях, которые «по отдельности не могут давать оснований обвинять нас в тяжком преступлении». Ляховец считает, что его бывшие сослуживцы действовали в рамках закона, а все обвинение назвал «полетом фантазии».

Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев также отказались признать вину. Только Денис Коновалов полностью согласился с обвинением. Самого журналиста допросят в суде 12 января.

По делу о задержании Голунова у Цветного бульвара в Москве в июне прошлого года проходят пять бывших оперативников из УВД по ЗАО Москвы. По версии СК, они сами приобрели и подкинули Голунову наркотики, а после — обвинили его в подготовке к сбыту. Четверо полицейских с января остаются под стражей, а Коновалова, признавшего вину и давшего показания против своего бывшего начальника Ляховца, в феврале отпустили под домашний арест.

В сентябре Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским. Им вменили новую статью — совершение преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК).