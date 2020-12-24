В Израиле объявили двухнедельный локдаун из-за распространения COVID-19

В Израиле в рамках борьбы с коронавирусом с вечера воскресенья будет действовать локдаун, пишет The Times of Israel.

Ограничительные меры начнут действовать с 17:00 27 декабря и продлятся как минимум две недели. Если показатели заболеваемости COVID-19 в стране не снизятся за этот период, то локдаун продлят еще на тот же срок.

В рамках мер будет запрещено посещать других людей, за исключением ближайших членов семьи, а также отходить от дома более чем на 1 километр без необходимости. Развлекательные и торговые объекты закроют, а пропускную способность общественного транспорта снизят до 50%. Также будет ограничено вдвое число сотрудников, которые не работают непосредственно с клиентами. Заведения общепита смогут работать только на доставку.

Это будет уже третий локдаун в Израиле из-за пандемии коронавируса. Ранее аналогичные ограничения вводились в сентябре.

В среду минздрав страны заявил, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано еще 3 805 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии число заболевших в Израиле превысило 385 тысяч человек.

В Израиле уже началось вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer и BioNTech — первым на прошлой неделе прививку сделал премьер страны Беньямин Нетаньяху. Однако эксперты в области здравоохранения предупредили, что потребуются два-три месяца, чтобы показатели по заболеваемости в Израиле начали снижаться.