Суд в Москве арестовал еще троих неонацистов по делу Тесака

Басманный суд Москвы арестовал неонацистов Андрея Кайля, Максима Хотулева и Александра Лысенкова, проходящих соучастниками по делу Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Их заключили под стражу до 22 февраля 2021 года. Подозреваемым вменяется убийство двух или более лиц, совершенное группой или по предварительному сговору по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (пункты «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК).

Накануне в Москве, Сочи и Тюмени задержали еще шестерых неонацистов, обвиняемых в убийствах, о которых ранее рассказал Марцинкевич. Одного из них — Семена Токмакова — арестовали до 21 февраля по той же статье.

Установить причастность к преступлениям силовикам помогла видеозапись убийства, появившаяся в интернете летом 2007 года. В сети появилась запись с заголовком «Казнь таджика и дага», на которой показано убийство двух граждан из Дагестана и Таджикистана. В сообщении СК говорится, что одним из участников произошедшего был Марцинкевич.

«Он также дал показания о совершении совместно с иными участниками националистических организаций в 2002-2006 годах других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв», — уверили в СК.

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Марцинкевича в сентябре нашли мертвым в камере в СИЗО в Челябинской области, где он отбывал наказание за нападения на людей. Представители ФСИН утверждают, что он мог совершить суицид, однако родственники и адвокаты не верят в версию самоубийства и говорят, что у Марцинкевича не было серьезных поводов для этого.

По словам отца, у Марцинкевича были вырваны ногти, на теле обнаружены синяки, гематомы и след от укола. Рядом с ним, как сообщал Следственный комитет по Челябинской области, были обнаружены «несколько предсмертных записок».