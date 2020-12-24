Экс-координатора «Открытой России» Яну Антонову оштрафовали по делу о «нежелательной организации» за репосты лекций Кынева и Соловьева

Мировой суд в Краснодаре оштрафовал экс-координатора «Открытой России» Яну Антонову на 15 тысяч рублей по делу об участии в «нежелательной организации». Об этом «Новой газете» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Поводом стали два репоста анонса лекций политолога Александра Кынева и политика Александра Соловьева, сами репосты были в мае и июне 2020 года, говорит Прянишников. «Это второе дело об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП после вынесения Антоновой приговора по уголовному делу. Первое постановление пока в силу не вступило, так как мы его обжаловали», — заявил Прянишников.

Он добавил, что будет обжаловать и новый штраф: «Разумеется, это стандартная схема — апелляция, жалоба в ЕСПЧ, кассация». Прянишников заявил, что мировой суд второй раз после уголовного приговора Антоновой пренебрег сроками привлечения к административной ответственности. «Неверная позиция суда состоит в том, что если пост не удален до того момента, пока не был обнаружен полицией, СК или ФСБ, то это (по мнению силовиков — ред.) считается длящимся правонарушением. Хотя позиция российских судов в целом следующая: срок привлечения к ответственности — три месяца — должен исчисляться с момента публикации», — уточнил Прянишников.

Ленинский районный суд Краснодара в октябре этого года приговорил бывшего координатора «Открытой России» Яну Антонову к 240 часам обязательных работ. Антонову обвиняли в участии в «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК). Сама экс-координатор «Открытой России» в суде в последнем слове заявила, что не считает себя виновной, и попросила ее оправдать.

Следствие по делу о нежелательной организации продолжалось около полутора лет, в качестве меры пресечения Антоновой была назначена подписка о невыезде.

По статье 284.1 УК Антоновой грозило до шести лет лишения свободы, гособвинение в ходе прений и запрашивало 240 часов обязательных работ. Антонова заявляла, что «Открытая Россия» была движением, где «участвовали исключительно российские граждане, деятельность которого проходила на территории России и в соответствии с российскими законами».

Дело против Антоновой возбудили в прошлом году. У ее матери также блокировали счета по делу об отмывании денег, возбужденному против Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального. Антонова подчеркивала, что не имеет к нему отношения.