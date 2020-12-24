«Привлекал внимание к проблемам ЛГБТ-сообщества»: журналиста Рената Давлетгильдеева оштрафовали за акцию Pussy Riot

Мещанский районный суд Москвы признал журналиста Рената Давлетгильдеева виновным в нарушении правил митинга (ч.5 ст.20.2 КоАП) и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает «Апология протеста».

В протоколе сказано, что Давлетгильдеев участвовал в акции Pussy Riot против гомофобии и «привлекал внимание к проблемам ЛГБТ-сообщества СМИ, блогеров и неопределенного круга граждан, что подтверждается выложенными в сеть Интернет видеозаписями».

7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, участники группы Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, Администрации Президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный. Они потребовали легализовать однополые партнерства и провести расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне.

После этого полиция задержала более 10 человек. На них составили протоколы о нарушении установленного порядка проведения акции (ст. 20.2 КоАП), некоторые участники акции получили до 30 суток ареста по этой статье.