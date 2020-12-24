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№ 142 от 23 декабря 2020

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В Татарстане экс-оперативника приговорили к 4 годам колонии по делу о содержании местного жителя в рабстве

Общество9

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Аксубаевский райсуд Татарстана приговорил бывшего оперуполномоченного ОМВД по Нурлатскому району Динара Гафиятова к 4 годам колонии общего режима  по делу о содержании местного жителя в рабстве. Об этом «Новой газете» сообщили в «Зоне права».

Гафиятова признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК). Прокурор требовал приговорить обвиняемого к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

О похищении и содержании на ферме житель села под городом Нурлат на юге Татарстана Идрис Садыков рассказывал прошлым летом. По его словам, вечером накануне Дня победы в 2019 году Гафиятов задержал его по подозрению в ограблении магазина и увез на ферму к своему отцу, где заставлял работать.

По данным следствия, Садыкова избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. В случае побега полицейский угрожал Садыкову повесить на него преступление.

После того, как сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину, три недели жившего в будке, отпустили.

Теги:
рабство, татарстан, nt

Суд отклонил иск волонтера «Роскомсвободы», требовавшей запретить камеры с распознаванием лиц после покупки «слитых» данных о себе в даркнете

Общество239

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Тверской суд Москвы отклонил иск волонтера «Роскомсвободы» Анны Кузнецовой к Департаменту информационных технологий столицы (ДИТ) с требованием запретить камеры с распознаванием лиц. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Рассмотрение административного иска Кузнецовой прошло в начале декабря — по словам юриста «Роскомсвободы» Екатерины Абашиной, на заседании больше всего выступали представители ДИТ. Они заявляли, что права истца не нарушаются, несмотря на выявленную утечку. Также представители ДИТ уверяли, что «видеонаблюдение в Москве развернули для контроля процессов благоустройства и хознужд».

В сентябре 2020 Кузнецова, которая обнаружила в даркнете свои «слитые» с московских камер наблюдения биометрические данные, подала в Тверской суд Москвы иск к ДИТ и МВД с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а также выплатить 100 тысяч рублей компенсации за причиненный вред.

Поводом для иска стало то, что летом Кузнецова смогла заказать в даркнете «пробив» своего лица с московских камер — ей удалось получить данные на себя всего за 16 тысяч рублей. 

Ранее «Роскомсвобода» выпустила доклад, из которого следует, что за полгода работы систем уличного видеонаблюдения и распознавания лиц чиновники так и не остановили утечки данных с московских камер и они свободно продаются в даркнете.

В частности, журналист Андрей Каганских в конце 2019 года провел эксперимент и выяснил, что в московской системе видеослежки нет препятствий для утечек данных и что полицейские, имея доступ к системе интеллектуального видеонаблюдения, незаконно продают данные на форумах и чатах, в основном частным детективам и коллекторам. Цена вопроса варьировалась от трех тысяч до десяти тысяч рублей.

Теги:
ng, слежка, роскомсвобода
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