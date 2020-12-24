«Левада»: 15% россиян видят в попытке отравления Навального желание властей устранить политического оппонента

Большинство россиян (78%) знают об отравлении Алексея Навального, однако 30% считают произошедшее инсценировкой самого политика. Это следует из данных опроса Левада-центра.

Согласно опросу, проведенному в конце декабря, 17% респондентов внимательно следят за развитием событий, 61% — хотя бы что-то слышали об отравлении. В сентябре этого года — спустя месяц после того, как Навального отравили, внимательно следили за ситуацией 18% опрошенных, 59% — что-то об этом слышали. Таким образом, за три месяца эти данные сильно не изменились.

Опрошенные назвали три основные версии отравления: 30% считают, что это была «инсценировка», 19% назвали произошедшее «провокацией западных спецслужб», а 15% видят в этом попытку власти устранить политического оппонента.

Согласно данным опроса, эти показатели значительно разнятся у взрослого и молодого поколения, а также у тех, кто доверяет и не доверяет действующей власти. Старшее поколение, которое получает новости в основном по телевизору, а также сторонники власти считают произошедшее инсценировкой и провокацией Запада. Молодежь, активные пользователи интернета и критики власти гораздо чаще склонны винить в отравлении российские власти.

Накануне берлинская клиника «Шарите», в которой политик Алексей Навальный провел 32 дня, 24 из которых — в реанимации, опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о клиническом течении болезни пациента. Врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок».

По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа сотрудников ФСБ следила за Навальным и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

Навальный публиковал видео, где представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального и сотрудника ФСБ — помочь ему составить отчет начальству. Собеседник политика фактически признался, что участвовал в покушении на его жизнь, и сообщил некоторые детали операции.