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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Супругов из Калининграда приговорили к 12 и 13 годам колонии за приглашение сотрудника ФСБ на свадьбу
Суд в Калиниграде приговорил эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонину Зимину к 13 годам колонии по делу о госизмене. Ее супруг Константин Антонец, ранее работавший юристом в региональном министерстве экономики, получил 12 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.
Суд признал их виновными в госизмене. Гособвинение запрашивало им 14 и 13 лет лишения свободы соответственно.
Материалы дела Зиминой и ее супруга были засекречены. По данным «Коммерсанта», паре вменили два эпизода. Первый — о передаче сотрудникам разведки Латвии документов с грифом «секретно», связанных с особой экономической зоной Калининграда. Другой связан с раскрытием спецслужбам Латвии информации о сотруднике ФСБ Максиме Денисенко, который был гостем на свадьбе пары.
По данным следствия, после торжества молодожены переслали представителям прибалтийской разведки фотографию контрразведчика, указав его звание и должность. Супруги свою вину не признают.
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