Суд отклонил иск волонтера «Роскомсвободы», требовавшей запретить камеры с распознаванием лиц после покупки «слитых» данных о себе в даркнете

Тверской суд Москвы отклонил иск волонтера «Роскомсвободы» Анны Кузнецовой к Департаменту информационных технологий столицы (ДИТ) с требованием запретить камеры с распознаванием лиц. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Рассмотрение административного иска Кузнецовой прошло в начале декабря — по словам юриста «Роскомсвободы» Екатерины Абашиной, на заседании больше всего выступали представители ДИТ. Они заявляли, что права истца не нарушаются, несмотря на выявленную утечку. Также представители ДИТ уверяли, что «видеонаблюдение в Москве развернули для контроля процессов благоустройства и хознужд».

В сентябре 2020 Кузнецова, которая обнаружила в даркнете свои «слитые» с московских камер наблюдения биометрические данные, подала в Тверской суд Москвы иск к ДИТ и МВД с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а также выплатить 100 тысяч рублей компенсации за причиненный вред.

Поводом для иска стало то, что летом Кузнецова смогла заказать в даркнете «пробив» своего лица с московских камер — ей удалось получить данные на себя всего за 16 тысяч рублей.

Ранее «Роскомсвобода» выпустила доклад, из которого следует, что за полгода работы систем уличного видеонаблюдения и распознавания лиц чиновники так и не остановили утечки данных с московских камер и они свободно продаются в даркнете.

В частности, журналист Андрей Каганских в конце 2019 года провел эксперимент и выяснил, что в московской системе видеослежки нет препятствий для утечек данных и что полицейские, имея доступ к системе интеллектуального видеонаблюдения, незаконно продают данные на форумах и чатах, в основном частным детективам и коллекторам. Цена вопроса варьировалась от трех тысяч до десяти тысяч рублей.