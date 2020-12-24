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№ 142 от 23 декабря 2020

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Суд оштрафовал жительницу Витебска, снявшую портрет Лукашенко в общежитии 

Общество436

436
 

Суд Первомайского района Витебска оштрафовал на 216 белорусских рублей (около 80$) повара областной больницы Елену Кустову за то, что она сняла портрет Александра Лукашенко в своем общежитии. О решении суда сообщает «Еврорадио». 

Женщина вынула из рамки фотографию Лукашенко, на подкладке написала «3%» и повесила обратно. Судья Андрей Шидловский признал эти действия мелким хулиганством. На судебном заседании Кустова пояснила, что написала «3%» из-за того, что именно столько у нее — матери двоих детей — остается денег после всех вычетов из зарплаты.

Женщина пояснила, что ранее несколько раз просила коменданта общежития убрать портрет политика, так как «после выборов общество раскололось». 

Кроме того, на повара составили протокол о неповиновении сотруднику милиции. В документе указано, что женщина «размахивала руками и хватала инспектора (по делам несовершеннолетних) за форменное обмундирование». Сама Кустова утверждает, что правоохранитель напугал ее младшую дочь и не давал ей ее успокоить.

Теги:
sn, лукашенко, штрафы, беларусь

В России за сутки выявили почти 30 тысяч новых случаев заражения COVID

Общество750

750
 

В России за сутки выявили 29935 новых случаев заражения коронавирусом — это рекорд с начала пандемии, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 23 декабря, за сутки во всей стране выявили 27250 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 2 963 688.

В Москве за последний день выявили 8203 новых заболевших COVID-19 — это рекордный показатель с начала пандемии

и на 2551 больше, чем накануне.

В Санкт-Петербурге выявили 3756 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1538, в Нижегородской области — 502, в Псковской области — 442.

Число умерших от COVID-19 в России возросло за сутки на 635 — это максимум с начала пандемии. Всего в стране вследствие коронавируса скончались 53 096 человек.

Более половины компаний в России (54%) замедлили развитие в период пандемии коронавируса и до сих пор его не восстановили, передает «Интерфакс» данные опроса, проведенного PwC в России совместно с Аналитическим центром НАФИ. Исследование проводилось среди 1001 компании.

Малый бизнес пострадал больше всего — 57% еще не восстановилось до докризисного уровня развития. При этом каждый пятый опрошенный руководитель (21%) уверил, что кризис, вызванный пандемией COVID, не повлиял на развитие компании; 17% заявили, что развитие их предприятий замедлилось, однако уже вернулось к докризисным показателям.

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Теги:
COVID-19, ng, коронавирус
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