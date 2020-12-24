Суд оштрафовал жительницу Витебска, снявшую портрет Лукашенко в общежитии 

Суд Первомайского района Витебска оштрафовал на 216 белорусских рублей (около 80$) повара областной больницы Елену Кустову за то, что она сняла портрет Александра Лукашенко в своем общежитии. О решении суда сообщает «Еврорадио».

Женщина вынула из рамки фотографию Лукашенко, на подкладке написала «3%» и повесила обратно. Судья Андрей Шидловский признал эти действия мелким хулиганством. На судебном заседании Кустова пояснила, что написала «3%» из-за того, что именно столько у нее — матери двоих детей — остается денег после всех вычетов из зарплаты.

Женщина пояснила, что ранее несколько раз просила коменданта общежития убрать портрет политика, так как «после выборов общество раскололось».

Кроме того, на повара составили протокол о неповиновении сотруднику милиции. В документе указано, что женщина «размахивала руками и хватала инспектора (по делам несовершеннолетних) за форменное обмундирование». Сама Кустова утверждает, что правоохранитель напугал ее младшую дочь и не давал ей ее успокоить.