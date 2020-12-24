Новосибирские депутаты потребовали возбудить уголовное дело из-за отравления Навального 

Десять депутатов городского совета Новосибирска потребовали возбудить уголовное дело о покушении на жизнь политика Алексея Навального. Письмо к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину оказалось в распоряжении редакции znak.com.

«20 августа в Томске предположительно был отравлен оппозиционный политик Алексей Навальный. В первые двое суток после ухудшения здоровья он прошел первичное обследование и получил первую медицинскую помощь в Омске, так что полная информация о причинах критического ухудшения его здоровья должна быть в распоряжении правоохранительных органов», — говорится в документе.

Среди подписавших обращение — депутаты от «Коалиции Новосибирск 2020», члены фракции КПРФ и один независимый депутат.

Ранее с аналогичным требованием к главе СК обратились депутаты городской думы Томска и Псковского областного собрания. Петербургские депутаты написали директору ФСБ Александру Бортникову и потребовали расследовать возможную причастность сотрудников спецслужбы к отравлению оппозиционера.

Поводом для подачи этих заявлений стало расследование The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии ФБК. Журналисты с помощью телефонных биллингов установили личности восьми оперативников секретного подразделения ФСБ, которые с 2017 года следили за Алексеем Навальным. Они, как говорится в расследовании, могут быть причастны к отравлению политика боевым веществом из группы «Новичок».