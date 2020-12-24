В России за сутки выявили почти 30 тысяч новых случаев заражения COVID

В России за сутки выявили 29935 новых случаев заражения коронавирусом — это рекорд с начала пандемии, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 23 декабря, за сутки во всей стране выявили 27250 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 2 963 688.

В Москве за последний день выявили 8203 новых заболевших COVID-19 — это рекордный показатель с начала пандемии

и на 2551 больше, чем накануне.

В Санкт-Петербурге выявили 3756 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1538, в Нижегородской области — 502, в Псковской области — 442.

Число умерших от COVID-19 в России возросло за сутки на 635 — это максимум с начала пандемии. Всего в стране вследствие коронавируса скончались 53 096 человек.

Более половины компаний в России (54%) замедлили развитие в период пандемии коронавируса и до сих пор его не восстановили, передает «Интерфакс» данные опроса, проведенного PwC в России совместно с Аналитическим центром НАФИ. Исследование проводилось среди 1001 компании.

Малый бизнес пострадал больше всего — 57% еще не восстановилось до докризисного уровня развития. При этом каждый пятый опрошенный руководитель (21%) уверил, что кризис, вызванный пандемией COVID, не повлиял на развитие компании; 17% заявили, что развитие их предприятий замедлилось, однако уже вернулось к докризисным показателям.