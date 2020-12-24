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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
В России за сутки выявили почти 30 тысяч новых случаев заражения COVID
В России за сутки выявили 29935 новых случаев заражения коронавирусом — это рекорд с начала пандемии, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 23 декабря, за сутки во всей стране выявили 27250 новых случаев COVID.
Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 2 963 688.
В Москве за последний день выявили 8203 новых заболевших COVID-19 — это рекордный показатель с начала пандемии
и на 2551 больше, чем накануне.
В Санкт-Петербурге выявили 3756 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1538, в Нижегородской области — 502, в Псковской области — 442.
Число умерших от COVID-19 в России возросло за сутки на 635 — это максимум с начала пандемии. Всего в стране вследствие коронавируса скончались 53 096 человек.
Более половины компаний в России (54%) замедлили развитие в период пандемии коронавируса и до сих пор его не восстановили, передает «Интерфакс» данные опроса, проведенного PwC в России совместно с Аналитическим центром НАФИ. Исследование проводилось среди 1001 компании.
Малый бизнес пострадал больше всего — 57% еще не восстановилось до докризисного уровня развития. При этом каждый пятый опрошенный руководитель (21%) уверил, что кризис, вызванный пандемией COVID, не повлиял на развитие компании; 17% заявили, что развитие их предприятий замедлилось, однако уже вернулось к докризисным показателям.
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