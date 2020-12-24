Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Смотри!

Главные расследования 2020 года. В стриме «Новой» — Грозев, Анин, Соболь

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 142 от 23 декабря 2020

Читать номер

Китайский регулятор начал антимонопольное расследование против Alibaba Group

Экономика5

5
 

Государственное управление рыночного регулирования Китая объявило о расследовании в отношении Alibaba Group, чтобы изучить политику компании на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление регулятора.

«Основываясь на сообщениях, Государственное управление рыночного регулирования открыло расследования в отношении Alibaba Group по подозрению в поведении, направленном на создание монополии», — говорится в сообщении. Агентство Associated Press добавляет, что политика Alibaba Group, по версии регулятора, принуждает деловых партнеров компании избегать контактов с конкурентами.

Alibaba, основанная в 1999 году, управляет платформами розничной торговли, бизнеса для бизнеса и потребителя для потребителя. Это крупнейшая китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Основатель Alibaba Джек Ма — самый богатый предприниматель Китая с состоянием в 59 миллиардов долларов.

Теги:
монополия, китай, ng

«Идите в жопу»: депутат-единорос Вяткин прокомментировал журналистам свой законопроект о клевете 

Общество1 384

1 384
 

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин из «Единой России» нагрубил журналистке телеканала «Настоящее время», когда она попросила комментарий о его законопроекте. Аудиозапись телеканал опубликовал в своем твиттере.

«Чего? Какой закон?», — удивился депутат, когда корреспондент Ангелина Казакова задала вопрос о его законопроекте о лишении свободы за клевету в интернете — «Не надо мне комментарии никакие, идите в жопу», — наконец заключил он.

Сам Вяткин отрицает разговор с журналисткой. Он заявил, что все это — подделка. «Конечно, можно было предположить, что некоторые недовольные законопроектами, которые я внес за прошедший месяц, чего-то придумают эдакое, чтобы поскандалить. И вот вам, пожалуйста! […] Официально заявляю: с журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю», — написал он в своем фейсбуке.

Документ, о котором шла речь, подразумевает наказание за «клевету в интернете» в виде штрафа до одного миллиона рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Депутат Вяткин активно работает в нижней палате российского парламента. Он, помимо закона о клевете, предложил законопроект о праве признавать очереди на пикет митингом. Последний документ, принятый уже в третьем чтении, также предусматривает запрет проводить акции и митинги рядом со «зданиями экстренных служб». Ему же принадлежит и идея запрета на выдачу сведений, в том числе имущественного характера, о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета и ФСБ «независимо от наличия непосредственной угрозы безопасности».

Теги:
sn, госдума, чиновники, хамство
Больше интересного в вашей ленте
Трансферные новости и слухи: Динамо, Рубин, Спартак
Вы будете видеть меньше такого
Какая фамилия самая древняя на Руси? Делимся историей своих предков!
Вы будете видеть меньше такого
Дизайнер не рекомендует: 7 красивых решений в интерьере, от которых одни неудобства
Вы будете видеть меньше такого
5 тренеров, которые готовы возглавить «Спартак»
Вы будете видеть меньше такого
"Московская Красавица-88" странные фотографии первого конкурса красоты СССР
Вы будете видеть меньше такого
Какой холодильник самый надежный? Рейтинг лучших холодильников
Вы будете видеть меньше такого
В России изготовили первый опытный образец двигателя для бомбардировщика ПАК ДА
Вы будете видеть меньше такого
В свои 63 впервые воспользовалась услугой стилиста одежды. Показываю, что она мне предложила
Вы будете видеть меньше такого
Переехала из Киева в Москву, а потом отправилась жить в Новую Зеландию. Как сейчас живет актриса Дарья Волга
Вы будете видеть меньше такого
В России таких машин нет! Почему в Турции покупают этот автомобиль, и мы тоже его купили
Вы будете видеть меньше такого
Итальянец показал, как запечь лососевых, чтобы прийти в восторг от блюда. Самое то на новогодний стол в качестве…
Вы будете видеть меньше такого
«Смешно до слёз»: самые забавные образы российских знаменитостей (топ-10)
Вы будете видеть меньше такого
Евгений Ловчев поделился мнением об уходе Доменико Тедеско из "Спартака"
Вы будете видеть меньше такого
Так готовить рёбрышки меня научил дедушка, называет их «новомодными», я вкуснее не ел
Вы будете видеть меньше такого
Мужчина всем казался простым советским электриком, пока в его дом не зашли милиционеры
Вы будете видеть меньше такого
Это «Майбах» среди тягачей. Проехал на новом Mercedes-Benz Actros без зеркал по Подмосковью
Вы будете видеть меньше такого
"Обратная связь" - новая комедия от "Квартета И". Стоит ли смотреть?
Вы будете видеть меньше такого
Где живет французская актриса Марина Влади
Вы будете видеть меньше такого
Как проходили так нелюбимые мной уроки физкультуры в СССР (Подборка ностальгических фото)
Вы будете видеть меньше такого
Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera