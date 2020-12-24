Китайский регулятор начал антимонопольное расследование против Alibaba Group

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин из «Единой России» нагрубил журналистке телеканала «Настоящее время», когда она попросила комментарий о его законопроекте. Аудиозапись телеканал опубликовал в своем твиттере.

«Чего? Какой закон?», — удивился депутат, когда корреспондент Ангелина Казакова задала вопрос о его законопроекте о лишении свободы за клевету в интернете — «Не надо мне комментарии никакие, идите в жопу», — наконец заключил он.

Сам Вяткин отрицает разговор с журналисткой. Он заявил, что все это — подделка. «Конечно, можно было предположить, что некоторые недовольные законопроектами, которые я внес за прошедший месяц, чего-то придумают эдакое, чтобы поскандалить. И вот вам, пожалуйста! […] Официально заявляю: с журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю», — написал он в своем фейсбуке.

Документ, о котором шла речь, подразумевает наказание за «клевету в интернете» в виде штрафа до одного миллиона рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Депутат Вяткин активно работает в нижней палате российского парламента. Он, помимо закона о клевете, предложил законопроект о праве признавать очереди на пикет митингом. Последний документ, принятый уже в третьем чтении, также предусматривает запрет проводить акции и митинги рядом со «зданиями экстренных служб». Ему же принадлежит и идея запрета на выдачу сведений, в том числе имущественного характера, о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета и ФСБ «независимо от наличия непосредственной угрозы безопасности».