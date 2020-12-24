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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Китайский регулятор начал антимонопольное расследование против Alibaba Group
Государственное управление рыночного регулирования Китая объявило о расследовании в отношении Alibaba Group, чтобы изучить политику компании на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление регулятора.
«Основываясь на сообщениях, Государственное управление рыночного регулирования открыло расследования в отношении Alibaba Group по подозрению в поведении, направленном на создание монополии», — говорится в сообщении. Агентство Associated Press добавляет, что политика Alibaba Group, по версии регулятора, принуждает деловых партнеров компании избегать контактов с конкурентами.
Alibaba, основанная в 1999 году, управляет платформами розничной торговли, бизнеса для бизнеса и потребителя для потребителя. Это крупнейшая китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
Основатель Alibaba Джек Ма — самый богатый предприниматель Китая с состоянием в 59 миллиардов долларов.
«Идите в жопу»: депутат-единорос Вяткин прокомментировал журналистам свой законопроект о клевете
Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин из «Единой России» нагрубил журналистке телеканала «Настоящее время», когда она попросила комментарий о его законопроекте. Аудиозапись телеканал опубликовал в своем твиттере.
«Чего? Какой закон?», — удивился депутат, когда корреспондент Ангелина Казакова задала вопрос о его законопроекте о лишении свободы за клевету в интернете — «Не надо мне комментарии никакие, идите в жопу», — наконец заключил он.
Сам Вяткин отрицает разговор с журналисткой. Он заявил, что все это — подделка. «Конечно, можно было предположить, что некоторые недовольные законопроектами, которые я внес за прошедший месяц, чего-то придумают эдакое, чтобы поскандалить. И вот вам, пожалуйста! […] Официально заявляю: с журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю», — написал он в своем фейсбуке.
Документ, о котором шла речь, подразумевает наказание за «клевету в интернете» в виде штрафа до одного миллиона рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.
Депутат Вяткин активно работает в нижней палате российского парламента. Он, помимо закона о клевете, предложил законопроект о праве признавать очереди на пикет митингом. Последний документ, принятый уже в третьем чтении, также предусматривает запрет проводить акции и митинги рядом со «зданиями экстренных служб». Ему же принадлежит и идея запрета на выдачу сведений, в том числе имущественного характера, о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета и ФСБ «независимо от наличия непосредственной угрозы безопасности».