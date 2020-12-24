Госдепартамент США обвинил ФСБ в покушении на Навального 

Соединенные Штаты считают, что сотрудники Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок» для отравления политика Алексея Навального. Об этом сегодня заявил официальный представитель Госдепартамента США, его слова цитирует The Hill.

«Нет никаких других правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности за это российских властей», — заявили в Госдепартаменте.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия выдвинула множество противоречащих друг другу конспирологических теорий, чтобы отвлечь внимание «от серьезных вопросов, стоящих перед российскими властями».

CNN отмечает, что это первое внятное заявление со стороны администрации президента США Дональда Трампа о покушении на российского политика. По данным источников телеканала, американские власти уже подготовили санкции против России из-за отравления Навального, однако их должен одобрить Трамп. Сам он не обвинял Россию в покушении на оппозиционера.

Напомним, 14 декабря журналисты The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel опубликовали расследование об отравлении политика. В нем утверждалось, что группа сотрудников ФСБ следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Позже Навальный связался с одним из «героев» публикации — предполагаемым сотрудником ФСБ химиком Константином Кудрявцевым. Он фактически признался, что участвовал в операции по устранению политика.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Спустя несколько часов он впал в кому. После долгих переговоров родным политика разрешили перевезти его на лечение в Германию. Ученые из Швеции, Франции и Германии выяснили, что он был отравлен боевым отравляющим веществом, их выводы подтвердила и Организация по запрещению химического оружия. В России уголовное дело по факту отравления политика и покушения на его жизнь до сих пор не заведено.