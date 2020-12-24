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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 24 декабря. Коротко
Общество888
«Новая газета»редакция
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- В Москве за сутки скончались еще 76 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает городской оперштраб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших в столице от COVID-19 выросло до 10 689. С начала пандемии по всей России скончались более 52 тысяч пациентов.
- Переговоры по условиям нового торгового соглашения между Евросоюзом и Великобританией затянулись до ночи. Ою этом сообщил главный пресс-секретарь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер. Как уточняет «Би-би-си», утром уже будет сделано официальное заявление по итогам переговоров.
- Президент США Дональд Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна. В список он также включил еще 24 человек. Манафорта признали виновным в уклонении от налогов, сокрытии банковских счетов и даче ложных показаний в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.
- Госдепартамент США не сомневается в причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального и обвинил Россию в создании конспирологических теорий с целью отвлечь внимание от покушения на политика. Это первое заявление со стороны властей США по поводу отравления оппозиционера. Как отмечает CNN, в США уже подготовлен пакет санкций, однако он требует одобрения Дональда Трампа.
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Тем временем американский президент наложил вето на проект оборонного бюджета США. Теперь документ, который предусматривал санкции против против газопровода «Северный поток-2», вернется в Конгресс. Дональд Трамп неоднократно предупреждал, что планирует заблокировать законопроект.
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Государственное управление рыночного регулирования Китая начало расследование в отношении Alibaba Group. Компанию подозревают в нарушении антимонопольного законодательства: в том числе, в принуждении партнеров не работать с конкурентами группы.
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Теги:sn, трамп, великобритания, сша
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