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№ 142 от 23 декабря 2020

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Силовики задержали активистку во время корпоратива «Открытой России»

Общество85

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В Москве полицейские пришли на мероприятие правозащитной организации «Открытая Россия» в клубе «Новая искренность». Они задержали активистку Анастасию Михайлову и отвезли ее в ОВД по Красносельскому району, сообщается в телеграм-канале организации.

Как передает корреспондент «МБХ медиа», на Михайлову составили протокол о нарушении масочного режима (20.6.1 КоАП). 

По словам юриста организации Анастасии Бураковой, «сотрудники в штатском» проверяли акцизные марки на бутылках и наличие перчаток у посетителей. Она также отметила, что, «судя по красной форме», в клуб пришли и сотрудники Роспотребнадзора.

Теги:
роспотребнадзор, sf, ограничения, задержания, открытая россия

В Тюмени суд оштрафовал 70-летнего коммуниста за шествие в честь годовщины Октябрьской революции

Общество311

Юлия БаталоваНовая газета

311
 

Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал на 10 тысяч рублей тюменского коммуниста Александра Черепанова за организацию незаконного шествия (ч. 1 ст. 20.2 КоАП). Соответствующее дело опубликовано в картотеке суда.

7 ноября прошла акция Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) в честь годовщины Октябрьской революции. Полиция разогнала участников шествия, большинство из которых пенсионеры. На Черепанова составили административный протокол за организацию несанкционированного шествия, еще на двух коммунистов — за участие в нем.

«20 полицейских машин ждали нас, когда мы пришли на площадь праздновать годовщину революции. О нашем мирном мероприятии они знали заранее и все спланировали. Это было мирное собрание граждан, мы не жгли машины, не нарушали общественный порядок, не шумели, не препятствовали работе полиции. За что на нас составили протоколы и привлекают к ответственности? Сталин сидел, и я буду сидеть, значит», — рассказал «Новой газете» Черепанов.

На него также возбудили уголовное дело о применении физической силы в отношении полицейского — командира отдельного батальона ППС тюменской полиции Вячеслава Волковицкого. Судебно-медицинский эксперт Михаил Юрьевич Алтынов, полный тезка арестованного за взятки генерала тюменского МВД Юрия Алтынова, в заключении установил наличие у потерпевшего кровоподтека на левом веке. Обвиняемый утверждает, что совершение преступления ему вменяют в тот момент, когда трое полицейских переворачивали его на живот в Газеле, где он уже находился 30 минут и просил о помощи. По свидетельствам очевидцев и видеоматериалам, сразу несколько полицейских сопровождали Черепанова к машине, применяя физическую силу.

Адвокат обвиняемого Павел Руснаков пояснил «Новой газете», что уголовное дело сейчас находится на утверждении прокуратуры. Ранее Ленинский районный суд отказал в прекращении уголовного преследования, признав возбуждение дела законным, а прокуратура не направила Черепанову ответ на жалобу в десятидневный срок.

Как сообщает Znak.com, коммуниста Сергея Целых 22 декабря суд также оштрафовал на 10 тысяч рублей за участие в несогласованном шествии 7 ноября. Сегодня у Черепанова также состоялось еще одно заседание в Центральном суде — за собрание 4 октября в честь 27 годовщины «расстрела Белого дома».

Теги:
sf, штрафы, тюмень, шествия, 7 ноября
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