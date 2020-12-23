Путин поручил военным построить в Крыму два госпиталя для больных COVID-19 к Новому году

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Крыму Министерство обороны РФ построит на полуострове два госпиталя для больных коронавирусом. Об этом на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил президент России Владимир Путин.

«В Крыму наблюдаем рост заболевших коронавирусной инфекцией. Просто для информации могу сообщить, что по просьбе Сергея Валерьевича (Аксенова — прим. ред.) в ближайшие дни в Ялте и Симферополе будут развернуты два госпиталя министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией», — отметил Путин.

Как сообщили «Новой» в правительстве Крыма, планируется, что каждый из госпиталей будет рассчитан на 200 коек. Медучреждения намерены задействовать в качестве резерва, поскольку власти республики ожидают прибытия порядка 100 тысяч туристов на новогодние каникулы. Помимо этого, отмечают чиновники, в ближайшее время в Ливадийской больнице увеличат количество дополнительных коек для больных COVID-19 с 120 до 205.

Согласно последним данным республиканского Роспотребнадзора, темп прироста новых случаев заражения коронавирусом в Крыму является одним из самых высоких в стране.

Больше всего случаев COVID-19 фиксируют в Ялте, Судаке, Керчи и Сакском районе.

За минувшую неделю в республике умерло наибольшее с начала пандемии количество пациентов с COVID-19 — 53 человека, причем половина из них были младше 65 лет. Всего с начала пандемии в Крыму выявили коронавирус у 22463 человек, умерли 444 пациента. Местные специалисты полагают, что пик заражений наступит в марте, когда в сутки будут регистрировать до 500 заболевших.

В аптеках Крыма, по данным межрегионального управления Росздравнадзора, наблюдается нехватка ряда лекарств, в частности, лизиноприла, ацетилцистеина, гидроксикортизола, урсодекзоксихолевой кислоты, аминофиллина и гидроксихлорохина. Дефицит препаратов местные власти рассчитывают компенсировать за счет получения гуманитарной помощи из Китая и дополнительных закупок. Чиновники также решили досрочно отправить местных школьников на новогодние каникулы с 28 декабря и еще больше ужесточить ограничительные мероприятия.

Александр Егоров, Симферополь