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№ 142 от 23 декабря 2020

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Прокуратура начала проверку жалобы матери, которую «Победа» отказалась посадить в самолете рядом с сыном с аутизмом

Общество171

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Прокуратура начала проверку после жалобы москвички Натальи Воробьевой на авиакомпанию «Победа» из-за отказа посадить ее рядом с 14-летним сыном с аутизмом. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. 

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по публикациям ряда средств массовой информации о нарушении авиакомпанией «Победа» правил перелета и размещения на борту самолета детей с инвалидностью и их родителей», — говорится в сообщении. 

По информации «Коммерсанта», Воробьева летела из Москвы в Санкт-Петербург с двумя детьми, у одного их которых аутизм. Во время регистрации на рейс ей сказали, что всех членов семьи рассадят в разных частях самолета, и предложили доплатить за выбор мест, чтобы сесть рядом с сыном. Воробьева отказалась, сославшись на статью 106.1 Воздушного кодекса, которая регулирует вопросы перевозки пассажиров с инвалидностью. 

На борту самолета другие пассажиры заметили особенное поведение мальчика и сами предложили Воробьевой поменяться местами, но даже тогда сотрудники авиакомпании отказали ей, пишет «Коммерсант». На следующий день при обратном перелете ситуация повторилась. 

«Мне заявили, что дети возрастом старше 12 лет могут самостоятельно находиться в самолете, а моя обязанность и право оказывать уход за ребенком во время перелета должна мною дополнительно оплачиваться», — рассказала Воробьева изданию. 

В «Победе» заявили, что Воздушный кодекс предполагает, что клиент должен сообщить перевозчику об инвалидности при покупке билета.  

Теги:
«победа», sf, аутизм, авиакомпании, прокуратура
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