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№ 142 от 23 декабря 2020

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США ввели санкции против ЦИК Беларуси, спецназа КГБ, минского ОМОНа и замглавы МВД

Политика20

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Минфин США ввел санкции против Центризбиркома Беларуси, минского ОМОНа, отряда «Альфа» белорусского КГБ, Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета (ГУВД Мингорисполкома), а также заместителя главы МВД Геннадия Казакевича. Список опубликован на сайте ведомства. 

В список, как объясняется на сайте Минфина, внесли лица и организации, которые связаны с фальсификациями на президентских выборах в Беларуси и насильственным подавлением мирных протестов. 

В начале октября США ввели санкции в отношении восьми граждан Беларуси. В список вошли заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси Хазалбек Атабеков, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, замминистра внутренних дел Александр Барсуков, глава МВД Юрий Караев и его замгалвы Юрий Назаренко, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и несколько сотрудников ЦИК. 

Европейский союз в свою очередь ввел в действие три санкционных списка против представителей белорусских властей. В ноябре ЕС официально ввел санкции и против Александра Лукашенко. 

В Беларуси после выборов начались массовые протесты. ЦИК страны утверждал, что на них победил Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская получила лишь около 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, участники акций рассказывали, что к ним применялось насилие.

Теги:
sf, минфин сша, санкции, беларусь
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