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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в СИЗО
Московский городской суд признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе.
Адвокаты бывшего губернатора просили отпустить его из СИЗО под домашний арест с проживанием у родственников в Москве.
Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Фургалу до 9 марта 2021 года.
В конце ноября член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что у Фургала нашли патологические изменения в одном легком, что свидетельствует о заболевании. Для определения его причин экс-главе Хабаровского края необходимо обследование, однако следователь не разрешил его провести.
Фургал с июля находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х. Свою вину экс-глава Хабаровского края не признает и считает преследование политически мотивированным. После отставки Фургала регион возглавил Михаил Дегтярев, занимавший до этого пост депутата Госдумы от ЛДПР.
Жители Хабаровска с момента ареста Фургала проводят протесты в его поддержку. Они также выступили против назначения Дегтярева на пост губернатора.