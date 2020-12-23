В Челябинске суд оштрафовал женщину, записавшую обращение к Байдену

Центральный районный суд Челябинска признал виновной Валентину Волкову в организации несанкционированного митинга и оштрафовал ее на 20 тысяч рублей. Об этом корреспонденту «Новой» сообщила сама Волкова.

12 декабря участники экологического протеста записали видеообращение к избранному президенту США Джозефу Байдену. Волкова зачитала обращение, в котором Байдена просили помочь решить экологические проблемы города, так как жители Челябинска отчаялись обращаться в местные органы власти. После этого на Волкову составили протокол.

Она уточнила, что в протоколе об административном правонарушении фигурировало слово митинг, однако во время записи обращения не использовалась звукоусиливающая аппаратура, отсутствовали плакаты, и никто не выкрикивал лозунгов.

«На суде сотрудник полиции так и не смог пояснить, место правонарушения, — говорит Волкова. — В материалах дела значится гостиница Лесная-2, но назвать ее адрес или координаты полицейский затруднился».

Как рассказала Волкова, эксперт филолог увидел в обращении челябинцев к Байдену, неуважение к власти и даже призывы иностранного лица вмешаться в Российские дела.

«Мой адвокат настаивал на приглашении свидетелей со стороны обвинения, но судья даже в этом отказала нам», — заключила Волкова. Она намерена обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.