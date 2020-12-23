Любовь Соболь оштрафовали после задержания у дома предполагаемого соучастника покушения на Навального 

Перовский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на тысячу рублей после задержания возле дома Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального и сотрудника ФСБ. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Соболь признали виновной в неповиновении сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

Полицейские задержали Соболь после того, как она вышла из машины у дома Кудрявцева. Они потребовали предъявить документы, после чего жестко задержали и увели в автозак.

Вслед за Соболь силовики задержали сотрудника ее штаба Константина Распопова. Помимо этого, у ОВД Новокосино, куда доставили Соболь, сотрудники уголовного розыска задержали сотрудников YouTube-канала «Навальный LIVE» Акима Керимова и Ольгу Ключникову.

Соболь приехала к дому Кудрявцева после того, как Алексей Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ. Позже у главного здания спецслужбы на Лубянке в Москве начались пикеты, двух участников задержали.

По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Юрист ФБК рассказала, что силовики приехали к дому Кудрявцева через десять минут после публикации разговора.