В Москве, Сочи и Тюмени задержали шестерых неонацистов по делу об убийствах, показания о которых дал Тесак

В Москве, Сочи и Тюмени задержали шестерых неонацистов, обвиняемых в убийствах, о которых ранее рассказал Максим Марцинкевич (Тесак). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Cреди задержанных — Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин и Семен Токмаков. Они все обвиняются в совершении убийств организованной группой по мотивам национальной ненависти и вражды.

Установить причастность к преступлениям силовикам помогла видеозапись убийства, появившаяся в интернете летом 2007 года. В это время в сети появилась запись с заголовком «Казнь таджика и дага», на которой показано убийство двух граждан из Дагестана и Таджикистана. В сообщении СК говорится, что одним из участников произошедшего был Марцинкевич.

«Он также дал показания о совершении совместно с иными участниками националистических организаций в 2002-2006 годах других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв. Так, в августе 2020 года на территории Гагаринского района Смоленской области при проверке показаний Марцинкевича на месте были обнаружены скелетированные останки двух человек с признаками насильственной смерти, личности которых не установлены», — рассказали в ведомстве, отметив, что последнее убийство произошло осенью 2003 года.

Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистскую атрибутику и другие материалы. В СК заявили, что Токмаков при задержании оказал вооруженное сопротивление. На допросе он, в частности, дал показания об убийстве в декабре 2003 года двух человек неславянского происхождения, части тел которых были отчленены и выброшены в московском районе Гольяново. В Басманном суде «Новой газете» уточнили, что в суд поступили материалы дела по Токмакову, однако время заседания по избранию меры пресечения еще неизвестно.

Читайте также Как погиб Тесак? Политические предпочтения не должны влиять на результаты следствия

Самого Марцинкевича в сентябре нашли мертвым в камере в СИЗО в Челябинской области, где он отбывал наказание за нападения на людей. Представители ФСИН утверждают, что он мог совершить суицид. Родственники и адвокаты не верят в версию самоубийства и говорят, что у неонациста не было серьезных поводов для этого. Соратники неонациста говорили, что он должен был выйти на свободу весной 2021 года.

По словам отца, у Марцинкевича были вырваны ногти, на теле обнаружены синяки, гематомы и след от укола. Рядом с ним, как сообщал Следственный комитет по Челябинской области, были обнаружены «несколько предсмертных записок».