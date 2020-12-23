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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Суд приговорил мундепа Галямину к условному сроку за неоднократное нарушение правил проведения митингов
Андрей Каревкорреспондент судебного отдела
Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата Юлию Галямину к двум годам условно за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций, митингов, демонстраций и шествий (ст. 212.1 УК РФ), передает корреспондент «Новой» из зала суда.
Судья Анатолий Беляков признал ее виновной в неоднократном нарушении правил проведения публичных акций, митингов, демонстраций и шествий (ст. 212.1 УК РФ). Согласно решению суда, вина Галяминой подтверждается показаниями полицейских и оперативников из отдела по борьбе с экстремизмом, видеозаписями и письменными материалами дела.
Суд установил, что Галямина неоднократно призывала прийти на несогласованную акцию в центре Москвы. В частности, на акцию 15 июля прошлого года на Пушкинской площади, собравшую не менее 400 человек. До этого муниципальный депутат несколько раз привлекалась к административной ответственности за проведение несогласованных акции в течение предыдущих шести месяцев.
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18:29 Возле Тверского суда задержали автора телеграм-канала «Протестный МГУ».
Около 200 человек, по оценке корреспондента «Новой», собрались у здания суда, чтобы поддержать Галямину. Собравшиеся скандировали: «Отпускай!»
Кроме этого, уже больше 150 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org с требованием немедленного прекращения уголовного преследования Галяминой.
Прокурор Ирина Васильева в ходе прений сторон 18 декабря потребовала приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима. Сама депутат и ее защитники настаивали на оправдательном приговоре. Вину Галямина не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным. По ее мнению, уголовное преследование связано с тем, чтобы не позволить ей участвовать на выборах в Госдуму в 2021 году.
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